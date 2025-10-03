Oven

Pustolovščina bo stimulirala vaše možgane, dvignila bo vašega duha in najboljše od vsega, dala vam bo veliko novih priložnosti za ljubezen. Torej poskusite nekaj novega in drznega. Ne odločite se ravno za padalstvo, ampak za nekaj podobnega. Samo ne pojdite čez mejo. Ko bo prišlo do razmerja, se umirite.

Bik

Ste usmerjeni in osredotočeni – zato pa ste tako uspešni. Kakorkoli, vašemu odnosu pa bi morda prišla prav modernizacija. Poskrbite, da bo vaša ljubezen svobodna. Naučite se slediti toku dogodkov. Kaj če bi svojo praktično stran pustili nekje zadaj, medtem ko mislite na ljubezen?

Dvojčka

Ves dan boste polni pozitivne energije, kar se bo odražalo tudi na vseh področjih. Odnosi bodo umirjeni in čustveno stabilni, mirno bo tako v partnerstvu kot pri delu. Najbolje bi bilo, da bi o nekih načrtih premislili z več vidikov. Pazite, da ne boste spregledali kakšne pomembne okoliščine.

Rak

Jezili se boste sami nase. Naredili ste napako, a prav gotovo ste s tem doživeli tudi neko pomembno preizkušnjo. Pomembno poglavje vaše preteklosti bo utonilo v pozabo in lahko boste neobremenjeno načrtovali nova doživetja. Ne obremenjujte se preveč, to se je pač moralo zgoditi.

Lev

Danes se boste posvetili predvsem sebi, prijateljem in tistemu, kar radi delate. Zna se zgoditi, da boste prekinili stike s kakšno osebo, s katero se ne razumete najbolje. Res je že napočil čas, da spregovorite. Morda bo tudi vas to na začetku malce šokiralo, nato pa boste občutili olajšanje.

Devica

Odnosi z vašimi najbližjimi ne bodo ravno dobri in to vas bo spravilo v slabo voljo. Videli boste, da se včasih res ne da nič narediti, ker nekateri enostavno ne razumejo, da ni vse v tem, kaj bodo rekli drugi. A ne skrbite, zvečer boste že veliko boljše volje in občutili boste tudi novo zadovoljstvo.

Tehtnica

Danes boste imeli veliko možnosti za soočenje z velikim uspehom v vašem poklicu. Če pa še vedno nimate službe, ne skrbite. Kmalu boste prešli v pozitivno obdobje, ko vam bo na tem področju šlo kot po maslu. Povsem možno je, da boste imeli tudi več virov prihodkov kot do zdaj.

Škorpijon

Vaše osebno razmerje se bo znašlo pred izzivom, saj se bodo pojavili nepričakovani zapleti. Nepričakovana presenečenja bodo do vas prišla od novega vira. Bodite pozorni na nove ljudi, ki bodo vstopali v vaš socialni krog. Vsekakor se prepričajte o njihovih namenih, postavite jih pred dejstva.

Strelec

Bodite še malce strpni in potrpežljivi, kajti za dežjem vedno posije sonce. Tudi v vašem primeru bo tako, saj boste dobili veliko dobrega na področju službe. To se še posebej nanaša na tiste, ki delate z ljudmi. Zablesteli boste, polni boste novega zanosa, delo boste začeli opravljati na nek nov način.

Kozorog

Notranji mir in inspiracija bodo ključni pri reševanju trenutnih nalog. Prinesli vam bodo zadovoljitev in potrditve, ki bodo na vas vplivale izjemno pozitivno. Zagotovite si podporo v celotnem procesu prizadevanj. Razmišljajte o posledicah in prihodnosti, naučite se ločevati pomembne stvari od malenkosti.

Vodnar

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.

Ribi

Potrebujete samo en pravi pogled. Oseba se je dolgo upirala vašim čarom, a danes jih boste usmerili vanjo z direktno silo. Potrudite se, da bo vedela, kaj želite. Tisti v zvezi pa se vprašajte, kdaj sta se nazadnje dobila s prijatelji. Ljubezen je božanska, ampak ne obstaja v praznini.