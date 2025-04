V ligi NBA poteka pester večer, v katerem še kako odmeva trenerska menjava v Denverju . Los Angeles Lakers so se znova mudili pri Oklahoma City Thunder. V nedeljo so jih na krilih Luke Dončića (30 točk) premagali kar s 126:99, tokrat pa je sledilo maščevanje vodilne ekipe lige NBA (136:120). Razplet pa bi bil zagotovo drugačen, če ne bi Dončić slabih osem minut pred koncem, ko je povedel Jezernike v vodstvo z 108:107, prejel drugo tehnično napako in moral predčasno z igrišča. Slovenski as, ki ga v noči na četrtek čaka čustveno gostovanje v Dallasu, je imel po košu za pripomniti nekaj vročega enemu izmed gledalcev, eden izmed sodnikov pa je bil prepričan, da je to izrekel delivcem pravice. Prišlo je do "nesporazuma", a je obveljalo pri odločitvi sodnikov. Jezerniki so bili v nadaljevanju srečanja brez Dončića nebogljeni in visoko izgubili. Pri OKC je z 42 točkami blestel Shai Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City Thunder : Los Angeles Lakers 136:120 (43:43, 80:72, 97:98)

Učinek Luke Dončića: 23 točk (za tri 3/7, za dve 4/8, prosti meti 6/7), 3 sk., 5 as., 1 blok., 3 izg. žoge in 2 tehnični napaki v 31 minutah

Najboljši strelci: Gilgeous-Alexander 42 (trojke 5/9, 6 sk., 6 as.), Jal. Williams 26, Dort 17 (trojke 5/8), Holmgren 14, Wallace 11; James 28 (met iz igre 8/19, 7 sk., 6 izg. žog), Reaves 24 (trojke 4/7, 5 sk., 5 as.), Dončić 23, Finney-Smith 12 (trojke 4/8)

Čeprav se je napovedovalo drugače, še na dan tekme v Oklahoma Cityju so bili najboljši košarkarji Lakersov vprašljivi za nastop na srečanju, je nato le sledila sprememba. Status pripravljenosti se je vsem z izjemno lažje poškodovanega Ruija Hachimure (koleno) izboljšal. Sprejeta je bila odločitev, da vsi zdravi Jezerniki, čeprav jih že 24 ur pozneje čaka čustveno gostovanje v Dallasu, kjer bo v središču pozornosti Luka Dončić, ne bodo izpuščali dvoboja.

Vrhunci dvoboja v Oklahoma Cityju:

Slovenec je imel podobno kot v nedeljo znova za veliko pokazati proti OKC. Bil je na dobri poti, da bi še drugič v nekaj dneh v gosteh premagal vodilno ekipo lige NBA, a mu je načrte prekrižala nespametna in nesrečna izključitev. Žal si je v prvem polčasu že priigral eno tehnično napako. Ko je prejel še drugo, ravno slabih osem minut pred koncem, ko bi ga Jezerniki najbolj potrebovali, je moral predčasno z igrišča. Tokrat tako ni mogel z zadovoljstvom zapuščati Oklahoma Cityja.

Kako so sodniki prisodili Luki Dončiću drugo tehnično napako:

Luka Doncic just got ejected for talking to a Thunder fan and the ref thought it was towards him 😭😭



pic.twitter.com/gNzVzjrwSS — Novo (@NovoHeat) April 9, 2025

V nedeljo mu je pred srečanjem dvignila moralo in samozavest tudi zmaga madridskega Reala, košarkarske ekipe, ki je v napetem obračunu premagala velikega rivala Barcelono. Če je spremljal športna dogajanja v Evropi pred tekmo z OKC tudi v noči na sredo, zagotovo ni bil pretirano srečen, saj so "njegovi" beli baletniki v ligi prvakov doživeli polom proti Arsenalu (0:3) in se znašli na robu izpada.

Neverjetnih 86 točk v prvi četrtini

Zvezdniški obračun se je začel skoraj kot ekshibicijska tekma. Koši so padali z vseh strani, največ je bilo trojk, rezultat po prvi četrtini pa nevsakdanje visok. Kar 43:43. Oklahoma City je tako izenačila rekord sezone, kar se tiče tako visokega števila točk v tem delu ssrečanja. Obrambi sta na obeh straneh zatajili, strelci pa so imeli zelo mirne roke, tako da je prevladoval visok odstotek meta iz igre. Pri obeh ekipah.

Shai Gilgeous-Alexander je z 42 točkami upravičil sloves najboljšega strelca v ligi NBA v tej sezoni. V vsakem polčasu je dosegel 21 točk. Foto: Reuters

Če so Jezerniki v nedeljo hitro prevzeli nadzor nad srečanjem in iz minute v minuto višali prednost, pa so tokrat gostitelji, ki niso skrivali velike želje, da bi se maščevali Lakersom, prikazali bistveno več. Že v prvi četrtini so nekajkrat ušli na +10, a so jih gostje, ki so sprva zaigrali nekoliko rezervirano in preveč sproščeno v obrambo, kot da bi varčevali z močmi za četrtkov spopad v Dallasu, na krilih Austina Reavesa in Luke Dončića ujeli.

Dorian Finney-Smith je bil znova zelo natančen pri metu trojk, pri Oklahomi pa je v tem prednjačil Luguentz Dort. Slovenski virtuoz je znova čaral, pri zaostanku 32:36 mu je ob silovitem prekršku v njegovem slogu le uspelo spraviti žogo skozi obroč, nato je zadel še prosti met.

Luka Dončić je imel največkrat v obrambi opravka z Luguentzom Dortom ali pa Alexom Carusom (na sliki). Foto: Reuters

Dončić je v prvi četrtini odigral deset minut, v drugi pa je vstopil po štirih minutah. Sprva je bil rezultat še izenačen (52:52), nato pa so se vroči gostitelji, najbolj razigrana sta bila Shai Gilgeous-Alexander in Jalen Williams, po delnem rezultatu 10:0 oddaljili od Jezernikov. Alex Caruso se je v obrambi trudil, da bi čim bolj oviral Dončića, gostje pa so izgubljali žoge kot po tekočem traku in dovolili Oklahomi kar nekaj lahkih košev.

Isaiah Hartenstein je poskrbel za atraktivno blokado Daltona Knechta, ki se mu je tako izjalovil poskus zabijanja:

Isaiah Hartenstein with the REJECTION on Dalton Knecht ❌🍿



pic.twitter.com/gygsGQg80m — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 9, 2025

Pri vodstvu 68:60 je za potezo polčasa poskrbel Isaiah Hartenstein, ki je prebral namero Daltona Knechta. Ta je skušal silovito zabiti, a ga je nemški reprezentant pričakal in ga atraktivno blokiral. OKC je ohranila prednost do konca prvega polčasa, ki ga je dobila z 80:72, Gilgeous-Alexander, najboljši strelec lige, pa je kot edini prebil mejo 20 točk. V prvem polčasu jih je dosegel 21.

Zelo zahteven koš Luke Dončića ob prekršku:

Luka Doncic takes the bump for the And-One!



Thanks to the Redditor u/A_MASSIVE_PERVERT for the video:https://t.co/7nhKdody7N pic.twitter.com/NQJmbRtATk — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 9, 2025

Preobrat Jezernikov, ki so blesteli v obrambi

LeBron James se je strelsko razigral v tretji četrtini. Foto: Reuters V tretji četrtini se je ustavil visok ritem festivala trojk. Lakersi so jih v prvem polčasu zadeli 15 (15/26), OKC pa 11 (11/20). Jezerniki so močno povzdignili igro v obrambi in poskrbeli za preobrat. Pokazali so predstavo, s katero bi lahko v končnici lige NBA prišli še zelo daleč. V napadu se je razigral LeBron James, Lakers so se približali le na točko zaostanka (85:86), nato pa z izjemno trojko Luke Dončića, doseženo skoraj z "logota", povedli z 88:86.

Prednost se je višala, tudi po zaslugi Jarreda Vanderbilta, ki je v desetih minutah zbral kar 10 skokov, od tega kar šest v napadu, kjer je tako večkrat pomagal soigralcem in žogo po njihovem zgrešenem metu spravil skozi obroč. Tako je bilo nekajkrat tudi po poskusih Dončića, ki se mu je nekoliko ustavil met za dve točki.

Pri vodstvu gostov s 96:93 je odšel LD77 na počitek, Lakersi pa so v zadnjo četrtino vstopili s tesnim vodstvom 98:97. Redickova četa je tako najboljši ekipi lige NBA v tretji četrtini dovolila le 17 točk. Skoraj trikrat manj, kot jih je prejela v uvodnih 12 minutah.

Dončić zadel za vodstvo Lakersov, nato pa je sledil šok

V zadnji četrtini se je obetala velika drama. Ekipi sta se menjali v vodstvu, slabih osem minut pa je Dončić zadel za vodstvo Jezernikov s 108:107. Po tem je izrekel nekaj vročih besed enemu izmed gledalcev. Na žalost je takrat gledal tudi v smer sodnika. Ta je bil prepričan, da je bilo to namenjeno njemu. Tako je ekspresno prisodil Ljubljančanu tehnično napako. Žal je bila to že njegova druga na tekmi, kar je avtomatično pomenilo izključitev.

Dončić je tudi po tekmi pojasnil, kako so bile "vroče" besede namenjene navijaču in niti pod razno sodniku:

“That had nothing to do with the refs,” Luka Doncic says. pic.twitter.com/jpyeNO7OjZ — Dan Woike (@DanWoikeSports) April 9, 2025

Dončić kar ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo. Presenečenja niso skrivali niti LeBron James in preostali njegovi soigralci, ki so protestirali pri sodnikih, a delivci pravice niso spreminjali odločitve. Dončiću je šlo na smeh, na klop se je odpravil vidno presenečen. Predčasno je moral z igrišča ravno v trenutku, ko je spet ujel ritem v napadu in z Lakersi naskakoval še drugo zaporedno zmago v Oklahoma Cityju.

Luka Dončić je nesrečno izključitev v dvorani Paycom Center sprejel z nasmeškom. V tej sezoni je sicer prejel že 14 tehničnih napak. Foto: Reuters

Jezernike je izguba Slovenca zelo prizadela. Sledile so črne minute gostov, v katerih so zaigrali kot razbita vojska. Živci so izdali Vanderbilta, OKC pa je na krilih izjemnega Shaija Gilgeous-Alexandra, ki je marljivo polnil koš gostov, ekspresno ušla Jezernikom in povedla že za okroglih 20 točk (136:116).

Gostje so tako brez Dončića doživeli potop, tako stresen poraz pa ne predstavlja prijetne popotnice za spektakel, ki sledi v noči na četrtek, ko bodo Jezerniki prvič, odkar se jim je v začetku februarja pridružil Slovenec, gostovali v Dallasu.

Lakersi so s porazom tudi že zapravili matematično možnost, da bi se na lestvici zahodne konference še povzpeli na drugo mesto. Tega si je dokončno zagotovil Houston, navijači Lakersov pa z velikim zanimanjem spremljajo rezultate neposrednih sosedov na lestvici.

Jezerniki so težko sprejeli napačno oceno sodnika, zaradi katere je 26-letni Slovenec prejel drugo tehnično napako. Foto: Reuters

Milwaukee je pomagal Lakersom, saj je doma premagal Minnesoto (110:103), s tem pa so Jezerniki zadržali prednost dveh zmag. Se je pa Jezernikom približal Memphis, ki je brez večjih težav odpravil skromni Charlotte (124:100). Največ točk je dosegel Ja Morant (28), Zach Edey pa je zbral 17 točk in kar 19 skokov.

Sledi čustveni spektakel v Dallasu

Jezernike do konca rednega dela čakajo še tri tekme. V noči na četrtek jih čaka gostovanje v Dallasu, 12. aprila se bodo doma pomerili s Houston Rockets, v nedeljo, 13. aprila, pa ob 21.30 po slovenskem času gostovali pri Trail Blazers v Portlandu.

Jason Kidd se bo prvič v Dallasu pomeril s tekmecem, za katerega nastopa Luka Dončić. Foto: Guliverimage

V izenačeni zahodni konferenci je mogočih še ogromno scenarijev, Lakers si želijo redni del sezone končati čim višje na lestvici, kar bi jim v končnici prineslo prednost domačega igrišča, obenem pa bi se vse do konferenčnega finala izognili ponovnemu srečanju z Oklahomo, a z vsaj dvema zmagama na zadnjih treh tekmah bi obdržali visoko tretje mesto. Tega sicer teoretično ogrožajo še Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers in Golden State Warriors.

