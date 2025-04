Luka Dončić si je privoščil šaljivo opazko, ki še kako odmeva v Španiji

Kako nepredvidljivo je lahko dogajanje v ligi NBA. Po domačem porazu in skromni predstavi izrazito nenatančnega Luke Dončića proti Golden Statu je bilo marsikaj narobe, le nekaj dni pozneje, ko so Jezerniki v gosteh povsem nadigrali najboljšo ekipo lige NBA Oklahoma City Thunder (126:99), pa je med navijači Jezernikov, če gre soditi po odmevih na družbenih omrežjih, zavladala evforija. Tokrat je Dončić deležen številnih hvalospevov, Lakerse pa omenjajo kot resne favorite za osvojitev naslova. Kaj pa Ljubljančan? Že dolgo ni bil po srečanju tako sproščen in nasmejan pred kamero. Privoščil si je tudi smešno opazko, ki pa je Američani ne razumejo najbolje.

To je bila ena najbolj zrelih in popolnih letošnjih predstav Luke Dončića, s katero je spomnil na tisto najlepše, kar je dolga leta počel v dresu Dallasa in razvajal številne navijače Mavericksov, ki ga bodo v noči na četrtek prvič spremljali v domači dvorani v Teksasu v dresu Jezernikov. Prepričljiva zmaga Lakersov na dvorišču vodilne ekipe lige NBA, izražena kar s 27 točkami razlike, je poskrbela za evforijo.

Vrhunci Luke Dončića na gostovanju v Oklahoma Cityju:

Da bo to poseben večer, je nakazala že uvodna četrtina, v kateri so Jezerniki dosegli kar 42 točk. Dončić je prispeval tretjino (14), do konca srečanja pa učinek več kot podvojil. Po tekmi ni skrival dobrega razpoloženja. Najbolj ga je v veselje spravila zmaga moštva, s katero so si le še utrdili samozavest, ki jo bodo v zahtevnem zaključku rednega dela sezone, ko se delijo zadnje vstopnice za nastop v play-offu, še kako potrebovali.

To se je zgodilo zato, ker ...

Ko so 26-letnega slovenskega asa po srečanju vprašali, zakaj so bili Lakersi tako dobri v prvi četrtini, je kot razlog navedel zmago madridskega Reala na košarkarskem el clasicu.

"To se je zgodilo zato, ker je bila celotna ekipa motivirana zaradi današnje zmage Reala nad Barcelono. Šalo na stran, zaradi tega sem bil motiviran le jaz," se je nasmejal ponos slovenske košarke, ki je lani v Oklahoma Cityju porušil načrte ambiciozni ekipi in jo izločil v končnici, tokrat pa ji prvič, odkar se je z njo pomeril v dresu Lakersov, zadal boleč poraz, pri katerem so OKC sploh prvič v sezoni v enem polčasu prejeli kar 78 točk.

Šaljiv komentar Dončića, v katerem se je spomnil na nedeljsko zmago Reala nad Barcelono (81:79 v gosteh), s katero je njegov nekdanji klub zadržal vodilni položaj na lestvici španskega prvenstva, močno odmeva v svetu podpornikov Reala.

Pred srečanjem z OKC je spremljal dvoboj med Barcelono in Realom na računalniku:

Luka Dončić watching Real Madrid in basketball Clásico while pulling up for his game in OKC.



Dončić po tem, ko se je iz Evrope odpravil v ZDA, ni nikoli skrival, da je ostal goreč navijač Reala. Še vedno zvesto spremlja vse tekme, tako košarkarjev kot tudi nogometašev, in stiska pesti za njihove uspehe.

Agresivna, fizična igra ...

Po šali z Real Madridom je dodal, da je bil ključ do zmage tako v obrambi kot v napadu: "Mislim, da smo začeli zelo agresivno, J. J. je pred tekmo poudaril, da moramo igrati fizično, agresivno, kar smo tudi naredili. Vedeli smo, da to zmago nujno potrebujemo. Veliko smo zadevali iz odprtih metov, ob tem pa tudi obrambo odigrali na želeni ravni."

Na novinarski konferenci je na vprašanje, kaj dela Oklahomo tako posebno, odvrnil: "Shai (Gilgeous-Alexander, op. a.) je neverjeten košarkar, zaradi njega je Oklahoma videti še bolj neverjetna ekipa. Lu Dort (Luguentz Dort, op. a.) pa je sijajen branilec, eden najboljših v ligi, ki ti zna še kako otežiti delo, a tudi ob takšnih igralcih je treba najti način za zmago."

"Luka preprosto uživa v izzivih. Danes je naredil nekaj izjemnih stvari," je J. J. Redick dejal o Dončiću. Foto: Reuters

"Luka preprosto uživa v izzivih"

Dončića sta po zmagi hvalila tako LeBron James kot trener J. J. Redick. "Luka preprosto uživa v izzivih. Zaveda se, da bo vsak večer nasproti odličen branilec in da se bodo takšnega košarkarja, kot je Luka, branilci lotili z različnimi prijemi, na različne načine. Luka je nocoj naredil nekaj izjemnih stvari," je dejal Redick.

40-letni trener je ob tem poudaril, da se je ekipa držala dogovorov pred tekmo: "Zelo predani smo bili načrtu, kako in kaj narediti v obrambi, pa tudi temu, kako proti odlični obrambi priti do dobrih metov. In pri tem ni bilo nobenega popuščanja."

Pri pokrivanju Luke Dončića se je zvrstilo ogromno košarkarjev OKC. Eden izmed njih je bil tudi Cason Wallace. Foto: Reuters

Ohraniti enako miselnost

Ta nedelja je bila za Dončića popolna. Najprej je Real premagal največjega rivala, nato so se Jezerniki znesli nad najboljšo ekipo lige NBA in zanetili evforijo med navijači, privržencem Dallasa pa zadali še večji glavobol, saj se je Slovenec vrnil v formo in začel znova močno uživati v košarki ravno v tednu, ko se bo z Lakersi odpravil tudi na gostovanje k Mavericksom.

A še preden se odpravijo v Teksas, se bodo dan prej, v noči na sredo, še enkrat v gosteh pomerili z Oklahomo: "V tekmo moramo vstopiti z enako miselnostjo. Z razlogom so številka ena zahodne konference. So ekipa, proti kateri je zahtevno igrati, tako da, kot sem rekel, moramo igrati z enako miselnostjo," je Dončić odgovoril na vprašanje, kakšen je recept, da bi Oklahoma padla še drugič v nekaj dneh.