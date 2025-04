Nekdanji večinski lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je težko sprejel odhod Luke Dončića. Ko je bil še prvi mož franšize iz Teksasa, je večkrat poudarjal, kako se ne bi nikoli ločil od slovenskega košarkarskega virtuoza. Njegovi nasledniki so menili drugače, po šokantnem dogovoru z LA Lakers so ga poslali v Kalifornijo, nato pa odločitev, ki je sprožila nemalo prahu, večkrat v javnosti skušali pojasniti skozi prizmo slabše fizične pripravljenosti in nezdravega načina življenja slovenskega asa. Kaj si o vsem skupaj misli Cuban?

Kontroverzni novinar ESPN Stephen A. Smith je imel v preteklosti večkrat marsikaj za pripomniti nad Luko Dončića. V zadnjem obdobju je še kako odmeval njegov spor z LeBronom Jamesom, ko so ozračje med ameriškim novinarjem in zvezdnikom Jezernikov dodatno naelektrili komentarji Smitha o LeBronovem sinu Bronnyju Jamesu, sicer tudi občasnemu soigralcu Dončića. Smith pa je nedavno prek mikrofon povabil nekdanjega Dončićevega šefa Marka Cubana.

Niso razumeli, kako prihaja Luka iz drugačnega okolja

Luka Dončić od začetka februarja nosi dres LA Lakers. Foto: Reuters Teksaški milijarder je dal vedeti, kako zdajšnje vodstvo Dallasa ni najbolje razumelo Lukove miselnosti, vse skupaj pa najbolje oriše primer neprestanih kritik o njegovi slabši fizični pripravljenosti, poškodbah in nezdravem načinu življenja, s katerimi skuša zdajšnje vodstvo očrniti Dončića in prepričati navijače, zakaj se je odločil za odhod 26-letnega Slovenca.

"Saj ste ga vsi videli. Nikoli ni imel ravno popolne športne figure ter izklesanih trebušnih mišic (six-pack). Največja napaka pa je bila zagotovo ta, da niso razumeli, kako prihaja Luka iz drugačnega okolja. Prihaja iz Balkana. Je Slovenec. Poglejte samo Jokića, ki je Srb. In poglejte na splošno vse srbske košarkarje. Imajo drugačno miselnost. Na košarkarsko igro gledajo drugače kot Američani. Drugače gledajo tudi na življenje," je opozoril na razlike, ki bi jih moralo zdajšnje vodstvo Dallasa bolj upoštevati. A jih ni.

Mark Cuban on Luka:



"He's from the Balkans, he's Slovenian. You gotta understand what people are like, what their backgrounds are like. I don't think that we truly took the time to understand that and I think that really led to this decision" pic.twitter.com/Ba3ZcDIEJ3 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 5, 2025

Izpostavil je Dončićev odnos do slovenske reprezentance, ki jo doživlja kot svetinjo in je pripravljen njen dres obleči tudi po najbolj napornih trenutkih v ligi NBA oziroma slabšem in načetem fizičnem stanju. "Dončić se je vedno poleti vračal domov in delal z reprezentanco. Nikoli ni zamudil igranja za Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih. To pa zato, ker se v Sloveniji počuti bolj domače kot pa v ZDA. Enako je z Jokićem," je Cuban navedel primer, kako je srbski velikan Nikola Jokić leta 2023 z Denverjem postal prvak lige NBA, nato pa komaj čakal, da zapusti ZDA in se vrne v Srbijo, kjer je lahko užival ob spremljanju konjskih dirk, na katerih so nastopali tudi njegovi konji.

Luka Dončić in Nikola Jokić sta velika prijatelja. Foto: Guliverimage

Cuban se je dotaknil tudi fizične pripravljenosti Jokića, njegove zunanjosti in domnevnega nešportnega življenja. "Ali ga niso večkrat fotografirali med pitjem alkoholnih pijač, ko se je zabaval in bil videti povsem brez kondicije? A Nuggetsi iz tega niso delali nobene drame. Zato pa še naprej prevladuje pri Denverju. Dončića pa medtem ni več v Dallasu," je skrušeno dejal Cuban in prišel do spoznanja, kako si pri Dallasu preprosto niso vzeli dovolj časa, da bi razumeli takšne razlike v miselnosti.

"To je bil vzrok, ki je pripeljal do te odločitve. Pomanjkanje pozornosti do tega vprašanja. Zato smo tukaj, kjer smo," je Cuban v odkritem pogovoru s Smithom navedel glavni razlog za šokantno potezo novega vodstva Dallasa, ki je prisluhnilo generalnemu direktorju Nicu Harrisonu in podprlo njegovo idejo, da se v zameno za ameriškega zvezdnika Anthonyja Davisa "znebi" Dončića.

Cuban bo v noči na četrtek prvič spremljal Dončića v Dallasu v dresu Jezernikov. Foto: AP / Guliverimage

Franšiza si tako ni vzela dovolj časa, da bi razumela, kdo je sploh Dončić. In kakšna je njegova miselnost."Razumeti morate, kakšni so ljudje. Kakšno je njihovo ozadje. Kakšne so njihove družine, kako komunicirajo z drugimi ljudmi" je našteval Cuban stvari, ki jim novo vodstvo franšize ni posvečalo večje pozornosti.

Pričakoval je, da bo še naprej vodil zadeve

Mark Cuban ostaja goreč navijač Dallas Mavericks. Foto: Reuters V noči na četrtek bo tako zelo čustveno v Dallasu, saj se bo Dončić v dvorani American Airlines Center prvič mudil v dresu Jezernikov. Cuban je prepričan, da njegovi nasledniki, to sta bogati družini Adelson in Dumont, že obžalujeta odločitev o odhodu med navijači Mavericksov še kako priljubljenega Slovenca. Če bi bolj spoštovali drugačno miselnost Dončića, ki prihaja iz drugačnega okolja kot so ZDA, bi bilo lahko drugače, tako pa je športni svet v začetku februarja pretresla novica o menjavi, kot je v ligi NBA še ni bilo. Stvari pa bi se zagotovo razpletle drugače, če bi Cuban po prodaji franšize še naprej soustvarjal športno politiko Dallas Mavericks. Novo vodstvo mu tega ni dovolilo.

"Pričakoval sem, da bom še naprej vodil košarkarske zadeve, a mi liga NBA tega ni dovolila vpisati v pogodbo. Tako so me izključili iz teh zadev. Pričakoval sem, da bodo držali svojo besedo, saj niso vedeli veliko o vodenju ekipe. A si je nekdo očitno premislil," je potožil Cuban, ki spremlja dogajanje v ligi NBA le še kot navijač Dallasa. V noči na četrtek, ko bo z bližine na parketu v Dallasu v dresu Jezernikov spremljal na delu Dončića, zagotovo ne bo manjkalo mešanih občutkov.