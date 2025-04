Luka Dončić to noč navija za Dallas

Los Angeles Clippers (45 zmag, 32 porazov) so na sedmem mestu zahodne konference, a z enakim izkupičkom kot osmi Memphis Grizzlies in šesta Minnesota Timberwovles ter le z zmago manj od Golden State Warriors. Dallas Mavericks (38-40) so na devetem mestu, zmago pred Sacramento Kings in dve pred Phoenix Suns. Clippersom se torej gre za neposredno uvrstitev v končnico, Mavericksom pa za play-in. Trenutno so v boljši formi košarkarji iz Los Angelesa, saj so zmagali osem od zadnjih desetih tekem.

Luka Dončič je z Los Angeles Lakers na tretjem mestu zahodne konference, a imajo tako kot Denver Nuggets 47 zmag in so torej le dve pred Clippers. Naj se sliši še tako čudno, Dončić to noč navija za Dallas, saj bi mu z zmago proti Clippersom nekdanji klub pomagal do vsaj četrtega mesta po rednem delu in prednosti domačega terena.

Liga NBA, 5. april:

Lestvica: