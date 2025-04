Luka Dončić: od najboljšega do najslabšega scenarija

Medtem ko Los Angeles Lakersi trenutno držijo tretje mesto na Zahodu (48 zmag, 30 porazov), je konferenca tako izenačena, da si niti Luka Dončić in druščina še niso zagotovili neposredne uvrstitve v končnico. Med tretjim in osmim mestom je namreč razlika le dveh zmag, kar pomeni, da lahko vrstni red na vrhu še precej zaniha. V igri je ogromno scenarijev.

Za Luko Dončića, LeBrona Jamesa in druščino je zgodba na prvi pogled lahka, saj so v večini odvisni le od sebe, s katerega položaja bodo vstopili v končnico. Redni del se bo končal konec tedna.

LA Lakers si bodo na naslednjih štirih tekmah prizadevali ohraniti tretje mesto na divjem Zahodu, kar bi jim omogočilo prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice. Povrhu vsega bi se ognili vodilni Oklahomi City Thunder vse do finala zahodne konference. S temi so igrali že nazadnje in visoko s 126:99 zmagali, v noči na sredo pa se bodo znova pomerili med seboj.

Če pogledamo lestvico (povsem spodaj, op. p.), vidimo, da je zelo vroče v zahodni konferenci. Tretjega Los Angeles Lakers in osme Memphis Grizzlies ločita vsega dve zmagi.

Lakersi imajo še štiri tekme: Oklahoma City Thunder (64–14, prvi na Zahodu) Dallas Mavericks – obračun proti Dončićevi ekipi Houston Rockets (52–27, drugi na Zahodu) Portland Trail Blazers

Če Lakersi dobijo vse štiri preostale tekme, si lahko zagotovijo celo drugo mesto na Zahodu, a bi morali Houston Rockets – s katerimi še igrajo – izgubiti prav vse obračune do konca rednega dela. Po drugi strani pa bi že en poraz lahko sprožil učinek domin, ki je odvisen od razpletov drugih tekem po konferenci.

Foto: NBA

Najlažji način za oceno trenutnega položaja Lakersov je pogled na njihov dobrobit v morebitnih izenačenjih s tekmeci. Lakersi trenutno vodijo v pacifiški diviziji, zato imajo prednost v primeru izenačenja z Denverjem in Minnesoto, poleg tega pa imajo tudi boljši medsebojni izkupiček proti Clippersom, Warriorsom in Grizzliesom.

To pomeni, da so lahko ob koncu rednega dela izenačeni z različnimi ekipami, a jim bo boljše medsebojno razmerje omogočilo višje mesto. Zaradi tega se še naprej zdi verjetno, da bo Los Angeles imel prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice.

Dokler ne izgubijo več kot dveh od zadnjih štirih tekem, bi morali Lakersi sezono skleniti vsaj kot četrti.

Lestvica: