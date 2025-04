Peklenski zadnji teden rednega dela lige NBA, v kateri velja zaradi neverjetne gneče tik pod vrhom zahodne konference pričakovati še kako dramatične spopade, najbolj čustveno bo zagotovo v noči na četrtek, ko bo Luka Dončić prvič gostoval v Dallasu v dresu Jezernikov, je ponudil mirno uverturo. V noči na torek sta bili v ligi NBA odigrani le dve tekmi. Sacramento je v gosteh ugnal Detroit (127:117) in se utrdil na devetem mestu zahoda, s tem pa si tudi izboljšal možnosti, da bi imel na prvem srečanju play-ina proti desetouvrščenemu Dallasu prednost domačega igrišča. Za čim boljše izhodišče v play-inu na vzhodu se poteguje Miami, ki je odpravil skromno in s poškodbami načeto Philadelphio (117:105).

Košarkarji Sacramenta so dvignili formo v najprimernejšem trenutku. Po Clevelandu, vodilni ekipi vzhodne konference, so bili boljši še od Detroita (127:117). Čeprav so na zahtevnem gostovanju pri Pistonsih, ki so si že zagotovili neposredno udeležbo v končnici (najmanj šesto mesto), zaostajali že za 18 točk, so na koncu zmagali s 127:117.

Vrhunci dvoboja v Detroitu:

Junaki srečanja so postali Zach LaVine, ki je dosegel kar 43 točk in zadel osem trojk (met 8/11 za tri točke), DeMar DeRozan, ki je ob metu iz igre 14/26 pristavil 37 točk, in pa Litovec Domantas Sabonis, ki je vknjižil trojni dvojček (19 točk, 15 skokov in 10 asistenc).

Pri Detroitu, ki je izgubil štiri od zadnjih petih tekem, sta bila najboljša strelca Cade Cunningham (35 točk) in nekdanji Teliček Tim Hardaway Jr. (19).

Kralji ohranili prednost pred Dallasom

Tim Hardaway Jr. (Detroit) je proti Sacramentu dosegel 19 točk. Za tri točke je metal 4/11. Foto: Reuters Kralji so se z zmago utrdili na devetem mestu zahodne konference (izkupiček 39-40), takoj za njimi pa so Dallas Mavericks (38-41). Če bo Sacramento zadržal deveto mesto, bo imel na uvodni tekmi play-ina prednost domačega igrišča. Pri Dallasu, kjer se že pripravljajo na čustveno srečanje v noči na četrtek, ko bo v dvorani American Airlines Center prvič po odhodu iz Teksasa z Jezerniki gostoval Luka Dončić, zato ne morejo biti najbolj zadovoljni z razpletom srečanja v Detroitu.

Če bi se zasedba Jasona Kidda udeležila dodatnih kvalifikacij za končnico (play-in) kot desetouvrščena ekipa zahodne konference, bi lahko v tem delu tekmovanja pozabila na prednost domačega igrišča. Tako na prvi kot tudi morebitni drugi, odločilni tekmi play-ina, na kateri bi se udarila s slabšim z obračuna med sedmouvrščeno in osmouvrščeno ekipo zahoda.

Dallas Mavericks imajo daljši počitek, v noči na četrtek pa jih čaka srečanje z LA Lakers, ki bo zaradi vrnitve Luke Dončića zagotovo največji košarkarski dogodek večera. Foto: Reuters Edina ekipa, ki lahko še prekriža načrte Dallasu, da sploh ne bi zaigral v play-inu, je Phoenix. Ker pa so Sonca v zelo skromni formi in za Dallasom zaostajajo tri zmage (35-43), hkrati pa je poškodovan njihov prvi as Kevin Durant, bodo zelo težko prehitela Maverickse.

Oslabljeni 76ers nizajo poraze

Miami je bil boljši od Philadelphie za 12 točk. Foto: Reuters V noči na torek so poleg Sacramenta zmago vknjižili še košarkarji Miamija. S 117:105 so premagali Philadelphio, ki ima ogromne težave s poškodbami najboljših igralcev in se v tej sezoni ne bo uvrstila v končnico. 76ers so nanizali kar dvanajst porazov, košarkarji Miami Heat pa so si že zagotovili sodelovanje v play-inu. Za zdaj se jim nasmiha deseto mesto, do konca rednega dela sezone pa bi lahko še izboljšali položaj.

Pri Miamiju je največ točk dosegel Duncan Robinson (21), ki je za tri točke metal izvrstnih 5/6, Tyler Herro jih je dodal 20, Kel'el Ware pa 19.

Pri poražencih, ki so pogrešali kopico asov (Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey …), sta bila najbolj razigrana Lonnie Walker IV in nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu Quentin Grimes. Oba sta dosegla 29 točk.

