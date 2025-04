Trpljenje Nica Harrisona v Dallasu. Zdaj ga je zbodel še novinar ESPN.

Generalni direktor Dallasa Nico Harrison v očeh privržencev Luke Dončića velja za najbolj osovraženo osebo na svetu. Generalni direktor franšize Dallas Mavericks je na slabem glasu, najbolj glasni in razočarani navijači vztrajno sporočajo vodstvu, naj ga odpustijo. Nanj se je usul plaz kritik, po drugi strani pa so mu navijači Los Angeles Lakers od srca hvaležni, da je Dončiću omogočil igranje v mestu angelov. Pred težko pričakovanim gostovanjem Jezernikov v Dallasu, prvim, odkar je slovenski virtuoz zapustil Teksas, se je oglasil še Brian Windhorst. Novinar in analitik ESPN ni imel o Harrisonovi potezi povedati nič dobrega.

Ko se je Nico Harrison prvič po odmevni novici, da bo Luka Dončić v zameno za Anthonyja Davisa kariero nadaljeval v Los Angelesu, pojavil v javnosti, je bil nasmejan v družbi Jasona Kidda. Na novinarski konferenci v Clevelandu je dal vedeti, da se zaveda frustracij navijačev, ki niso niti v nočnih morah verjeli, da bo franšiza nadaljevala pot brez največjega paradnega konja, priljubljenega Luke Magica. Dodal je, da verjame v to, da bodo dobri rezultati Dallasa sčasoma prepričali navijače, da je bil storjen pravi korak za še boljšo prihodnost kluba. A takšne so bile le njegove želje.

Nekateri navijači Dallasa se še vedno ne morejo sprijazniti z odhodom Luke Dončića. Foto: Guliverimage

Sledilo je sosledje tragičnih dogodkov, ko so se nizale poškodbe najpomembnejših igralcev, Dallas pa ni blestel na igrišču. Vodstvo kluba je še vedno vztrajalo, da bo klub v prihodnje igral bolje in celo kandidiral za naslov, a jim razočarani navijači tega ne verjamejo. Dončićev odhod je strl njihova srca, tribune so vse bolj prazne, Harrison pa že dolgo ne more več sproščeno prihajati na tekme.

Povsem drugače je v Los Angelesu, kjer se mnogi navijači Jezernikov šalijo, da si Harrison v tej sezoni zasluži priznanje za najboljšega generalnega direktorja v ligi NBA. Nekateri v šali celo zahtevajo, da bi mu v mestu angelov zgradili spomenik. Ljubiteljem košarke v Dallasu vse skupaj ni prav nič smešno, v noči na četrtek, ko bo Dončić prvič gostoval v dvorani American Airlines Center, odkar nastopa v ligi NBA, pa se obeta nor vrtiljak mešanih čustev.

To je bila zloraba

Luka Dončić bo v noči na sredo gostoval v Oklahoma Cityju, kjer je v nedeljo nadigral Thunder kar za +27, a je njegov nastop vprašljiv. Najverjetneje bo varčeval z močmi za gostovanje v Dallasu. Foto: Reuters Harrison si je pred zgodovinskim gostovanjem Dončićevih Jezernikov prislužil še eno kritiko. Novinar ESPN Brian Windhorst ni varčeval z besedami, ampak dejal, da je Harrison s februarsko menjavo, ki je zatresla športni svet, zlorabil Maverickse. Prepričan je, da bi moral Dallas iz menjave iztržiti bistveno več od dejanskega. Tako pa sta prišla Anthony Davis in Max Christie, Mavericksi so prejeli še pravico do prvega izbora na naboru leta 2029, izgubili pa Maxa Kleberja, Markieffa Morrisa in takrat šele 25-letnega superzvezdnika Luko Dončića, ki je bil srčno navezan na Dallas, svoj ameriški dom, in pripravljen, da gre po stopinjah svojega mentorja Dirka Nowitzkega.

"Dejstvo, da Dallas v menjavi za Dončića ni prejel tudi Austina Reavesa, je noro. Reaves je bil v zadnjih mesecih izjemen. Zlasti v zadnjih tednih, ko ni najbolje igral LeBron James," se 47-letni Američan Windhorst čudi, da je lahko Dallas prižgal zeleno luč takšni menjavi in za slovenskega asa ni zahteval še več igralcev. Reaves ima podobno kot Dončić 26 let, pred njima je še svetla prihodnost, kar zadeva starost najboljših posameznikov, pa pri Dallasu prevladuje drugačen občutek, saj ima Anthony Davis 32 let, a se tudi otepa težav s številnimi poškodbami, najboljši strelec Dallasa Kyrie Irving, ki ga zaradi hude poškodbe kolena čaka zelo dolgo okrevanje, pa je še leto dni starejši.

Tako veselo je bilo pred štirimi leti v Ljubljani ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Dvoboj med Dallasom in LA Lakers, ki obeta eno najbolj čustvenih košarkarskih poslastic, kar si jih lahko zamisli liga NBA, se bo začel v noči na četrtek ob 1.30 po slovenskem času.