Razkrito v zakulisju: zakaj sta Jokić in Čančar ostala brez trenerja

Presenečenje se je zgodilo ob izteku rednega dela košarkarske lige NBA, potem ko so Denver Nuggets naznanili izredno novico, da so odpustili glavnega trenerja Michaela Malona in generalnega direktorja Calvina Bootha. Znan je razlog za to potezo.

Po poročanju novinarja ESPN Ohma Youngmisuka je vodstvo franšize ocenilo, da ekipa potrebuje svež zagon pred končnico, saj naj bi se vzdušje v moštvu v zadnjem času precej poslabšalo.

Odhod Malona, ki je Denver popeljal do naslova prvakov leta 2023 in postal trener z največ zmagami v zgodovini kluba, prihaja po seriji štirih zaporednih porazov in vse slabših predstavah moštva.

Že več mesecev so krožile govorice o napetih odnosih v vodstvu ekipe. Po navedbah virov ESPN je med Malonom in Boothom vladalo skoraj hladno vojno stanje – nista si bila blizu, redko sta komunicirala neposredno, pogosto pa naj bi se sporazumevala posredno ali prek tretjih oseb, je razkril tudi Kevin O'Connor.

"Moje informacije so, da je vodstvo menilo, da ekipa potrebuje pretres, podoben tistemu, ki so ga letos sprožili pri Memphis Grizzlies z odhodom trenerja Taylorja Jenkinsa. Štiri zaporedne tekme so izgubili, obrambno pa so zdrsnili v spodnji del lige," je za ESPN dodal priznani novinar Shams Charania.

"Ta poteza je bila nujna, če želimo še naprej tekmovati na najvišji ravni. Naša merila in pričakovanja ostajajo šampionska – tako za to sezono kot za prihodnost. Zahvaljujemo se trenerju Malonu za izjemen prispevek v zadnjem desetletju in gradimo naprej na temeljih, ki jih je postavil," je v uradni izjavi zapisal lastnike ekipe Josh Kroenke.