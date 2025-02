Podloga, steklenica viskija in lubrikant – kaj je rešilo župana SDS?

V tožilskem sklepu, ki ga je pridobila STA in je zaokrožil tudi na družbenih omrežjih, je navedeno, da je župan Dornave Matej Zorko z uporabo profilnega imena Rene na aplikacijah za spoznavanje Grindr in Snapchat vzpostavil stik z osebo, ki se mu je predstavila kot 14-letni otrok. Iz komunikacije izhaja, da je to osebo nagovarjal k srečanju z namenom spolnega odnosa ali drugih spolnih dejanj. Tožilka v obrazložitvi sklepa poudarja, da osumljenčev namen dokazuje tako vsebina pogovora kot tudi njegov prihod na dogovorjeno lokacijo, kamor je prinesel podlogo, steklenico viskija in lubrikant.

Vendar so v postopku ugotovili, da je bil mladostnik, ki se je Zorku predstavil kot 14-letnik, dejansko star 16 let. Po veljavni zakonodaji se kaznivo dejanje iz 173.a člena kazenskega zakonika, gre za pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene, lahko uveljavlja le, če je nagovarjana oseba res mlajša od 15 let. Ob upoštevanju veljavne zakonodaje je tožilstvo ocenilo, da ni podan objektivni zakonski znak kaznivega dejanja, torej nižja starost oškodovanega.

Tožilka je morala ovadbo zavreči

Sicer se tožilka Metka Zupanc v sklepu vpraša, ali pri obravnavi dejanja lahko pretehta Zorkov subjektivni odnos do dejanja, saj naj bi torej mislil, da se dobiva s 14-letno osebo, a ugotavlja, da "se je dozdajšnja sodna praksa postavila na drugačno stališče".

Za poskus naklepnega kaznivega dejanja pa se lahko preganja le, ko gre za kazniva dejanja, za katera je zagrožena vsaj triletna zaporna kazen, piše tožilka v sklepu. Tako je ovadbo zavrgla.

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru sicer sklepa ni posredovalo javnosti, je pa njegovo vodstvo za STA potrdilo, da vsebina dokumenta, ki jim ga je posredovala STA, "ustreza vsebini sklepa, ki ga je v predmetni zadevi izdala pristojna državna tožilka". Tožilstvo je bilo glede svoje odločitve v javnih izjavah skopo, so pa v sporočilu poudarili, da se že nekaj časa kaže potreba po krepitvi normativne zaščite žrtev na področju spolne kriminalitete. Zato so v okviru širših predlogov za spremembe kazenskega zakonika predlagali dopolnitev določb tega kaznivega dejanja. Med možnimi spremembami so zvišanje predpisane kazni ter določitev, da je že poskus takšnega dejanja kazniv, saj obstoječa zakonodaja tega ne predvideva, so navedli.

Na dogajanje so se odzvali tudi nekateri predstavniki lokalne skupnosti. Na družbenem omrežju Facebook je eden od članov občinskega sveta Dornave Stanislav Ciglar tako zapisal, da čeprav je tožilstvo zaključilo, pravno gledano ni bilo kaznivega dejanja, "ne moremo prezreti moralne teže takšnih ravnanj". "Kot skupnost moramo vedno postaviti jasne meje, kaj je dopustno in kaj je nesprejemljivo, ne glede na pravne interpretacije," je zapisal.

"Kot družba ne smemo dopustiti, da bi se tovrstna ravnanja relativizirala ali spregledala"

Zato je po njegovih navedbah vsaka komunikacija, ki bi lahko nakazovala na pridobivanje mladoletnih oseb za spolne namene, zavržna in jo moramo kot družba ostro obsoditi. "Še posebej mora to veljati za osebe, ki želijo prevzeti odgovorne funkcije, kot je županska pozicija," pravi in poziva odgovorne, da se zavejo teže svojih dejanj. "Voditelji morajo biti zgled in postavljati visoke moralne standarde. Kot družba ne smemo dopustiti, da bi se tovrstna ravnanja relativizirala ali spregledala," še piše občinski svetnik.

Vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava Mojca Prigl pa je na Zorka naslovila elektronsko sporočilo, v katerem ga poziva k odstopu. "Glede na znane informacije" v zvezi s primerom spolne nedotakljivosti ima jasno mnenje in je njena toleranca zoper spolno nedotakljivost ničelna, je navedla. "Pozivam vas, da nemudoma prevzamete moralno odgovornost, in menim, da je na mestu, da kot župan odstopite," je zapisala Prigl. Elektronsko sporočilo je sicer poslala tudi svetnikom Občine Dornava, članom sveta zavoda, ki ga vodi, in direktorici občinske uprave.

Zorko je sicer že pred novim letom napovedal svoj odstop, a si je kasneje kljub pozivom občinskih svetnikov premislil. Na današnje poizvedovanje STA pa je komentiranje vsebine tožilskega sklepa zavrnil.