Župan občine Dornava Matej Zorko je danes za STA pojasnil razloge za odločitev, da ostane na županskem položaju. Kot je dejal, se je tako odločil po številnih pozivih občanov, ki so ga prosili, naj premisli in nadaljuje delo na čelu občine. Medtem predkazenski postopek zoper Zorka še ni zaključen, je pojasnilo mariborsko tožilstvo.

"Na tem mestu nisem zaradi ambicioznosti po položajih, temveč zaradi zaupanja občanov, ki so me nagovarjali h kandidaturi," je dejal Matej Zorko. Kot je še zatrdil, se ves čas trudi delovati v dobro občine. Poudaril je tudi vlogo občinskega sveta, ki po njegovem mnenju ni zgolj podpora županu, temveč organ, ki s predlogi in odločitvami prispeva k razvoju lokalne skupnosti.

Bodo z občinskimi svetniki našli skupen jezik?

Zorko je poudaril, da je prejemal dnevna sporočila in klice občanov, ki so izražali zadovoljstvo z njegovim dosedanjim delom in ga pozivali, naj ne odstopi. Poleg tega je omenil pismo, naslovljeno nanj in na člane občinskega sveta, s predlogom, da med potekom preiskave delujejo nevtralno v dobro občine. Predlog je označil za dobronameren in se odločil, da ga upošteva.

O nadaljnjem delu je dejal, da bo odvisno od skupnih prizadevanj, pri čemer je poudaril, da so bili občinski svetniki do zdaj vedno sposobni reševati zadeve s skupnim pogovorom.

Postopek zoper Zorka še ni zaključen

Zorko je sicer decembra napovedal, da bo z novim letom odstopil, potem ko so ga k temu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pozvali občinski svetniki. V policijski preiskavi naj bi se po poročanju medijev znašel zaradi suma dogovarjanja za spolni odnos z mladoletnikom. Po novem letu pa je svetnikom poslal sporočilo, da ostaja na položaju.

Kar zadeva preiskavo, je Zorko danes dejal, da informacij o njenem poteku nima, z organi pa da korektno sodeluje.

Predkazenski postopek v tem primeru usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Njegov vodja, višji državni tožilec Tilen Ivič, je danes za STA povedal, da postopek še ni zaključen. "Več podatkov vam v tej fazi postopka ne moremo podati," je dejal.