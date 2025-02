Dornavski župan Matej Zorko je v četrtek svetu Občine Dornava in občinski volilni komisiji podal odstopno izjavo, da z 20. februarjem odstopa s položaja župana Občine Dornava. To je storil po očitkih o nagovarjanju mladoletnika k spolnosti. Zorko je v izjavi zapisal, da ni "nikoli v življenju nikomur storil nič slabega".

Odstop je posledica dogodkov po ovadbi Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, ki je preiskovalo dogodek iz okolice Poljčan oktobra lani. Šlo je za sum, da se je Zorko dogovarjal za spolni odnos z osebo, mlajšo od 15 let.

Tožilstvo je ovadbo zoper dornavskega župana na začetku meseca zavrglo, a javnost je bila vedno bolj glasna s pozivi k njegovemu odstopu.

Tožilka ovadbo zavrgla zaradi pomanjkljive zakonodaje

Tožilka je namreč ovadbo zavrgla zaradi pomanjkljive zakonodaje, a v sklepu navedla, da je Zorko storil zavržno dejanje, ko je k spolnemu odnosu nagovarjal osebo, za katero je verjel, da je stara 14 let.

Iz tožilskega sklepa, ki ga je pridobila STA, namreč izhaja, da so v postopku ugotovili, da je bil mladostnik, ki se je Zorku predstavil kot 14-letnik, dejansko star 16 let. Po veljavni zakonodaji pa se kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od 15 let za spolne namene, lahko uveljavlja le, če je nagovarjana oseba res mlajša od 15 let.

Upoštevajoč veljavno zakonodajo in dosedanjo sodno prakso je tožilstvo ocenilo, da ni podan objektivni zakonski znak kaznivega dejanja, torej nižja starost oškodovanega. Poskus naklepnega kaznivega dejanja pa se lahko preganja le, ko gre za kazniva dejanja, za katera je zagrožena vsaj triletna zaporna kazen, je v svojem sklepu še zapisala tožilka.

Zorko je sicer svoj odstop napovedoval že lani, a si je premislil.

V odstopni izjavi je Zorko še napisal: "Od prvega do zadnjega dne sem se trudil po svojih najboljših močeh za dobrobit občine in vseh njenih prebivalcev." Dodal je, da je občina danes v zelo dobri kondiciji in da naj tako tudi ostane.

Vodenje Občine Dornava bo do nadomestnih volitev prevzel podžupan Jože Brumen.