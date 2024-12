Župan Dornave Matej Zorko bo z novim letom odstopil s funkcije. Odločitev je sprejel po tem, ko so ga k odstopu kot edini moralni potezi pozvali vsi občinski svetniki. Zorko je sicer pristal v policijskem postopku, saj ga sumijo, da se je za spolni odnos dogovarjal z osebo, mlajšo od 15 let.

Matej Zorko, župan Občine Dornava, je odločitev, da bo z novim letom odstopil s funkcije, občinskim svetnikom sporočil v elektronskem sporočilu, svetniki pa so njegovo odločitev sprejeli, je poročal Večer.

Vseh enajst svetnikov je v sredo županu sicer izročilo pobudo, v kateri so ga pozivali k odstopu, saj naj bi to glede na dane okoliščine bila edina mogoča moralna poteza. Zorko je sporočil, da se županske funkcije ne bo oklepal.

Iz domnevnega ropa se je razvila veliko večja zgodba

Spomnimo, 37-letni moški, šlo je za Zorka, je 19. oktobra policiji prijavil, da je bil žrtev nasilnega napada in kraje, storilci naj bi bili štirje mladoletniki. Po tem, ko ga je eden od mladoletnih roparjev udaril, so mu vzeli telefon in ključe avtomobila ter se odpeljali, je bilo prvotno poročanje o dogodku.

Spletni portal Lokalec.si je nato razkril, da so se fantje moškemu domnevno hoteli maščevati, ker so o njem izvedeli, da naj bi se z mladoletniki dogovarjal za intimna srečanja. Pod krinko mlajšega mladoletnika naj bi se skupina fantov z moškim dogovorila za zmenek, ta pa je nanj pristal. Ko je prispel na cilj, so ga 17-letni fantje napadli.

S policije so kasneje sporočili, da mladoletniki niso več osumljeni ropa, temveč nasilništva. V policijski preiskavi pa se je znašel tudi župan Dornave, ki ga policisti sumijo, da naj bi se dogovarjal za spolni odnos z osebo, mlajšo od 15 let. Na policiji sicer še niso potrdili, ali ima Matej Zorko tudi uradno status osumljenca.