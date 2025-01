Potem ko je župan Dornave Matej Zorko v začetku decembra sporočil, da bo z novim letom odstopil s funkcije, si je zdaj premislil. Pravi, da so ga k temu spodbudili pozivi občanov, naj tega ne stori. Umik s funkcije je napovedal, potem ko je pristal v policijskem postopku, saj je osumljen, da se je za spolni odnos dogovarjal z osebo, mlajšo od 15 let.

STA je neuradno pridobila elektronsko sporočilo, ki ga je Matej Zorko poslal občinskim svetnikom. Kot je razvidno iz njegovega poročila, je odločitev spremenil po pozivih občanov, naj nadaljuje delo na čelu občine. Po njegovih besedah so bili ti pozivi ter čas oddiha, med katerim je razmislil o dogajanju, ključni za odločitev, da ostane na mestu župana.

Je za miren prijateljski pogovor, brez medijev

"Z distance sem lahko o vsem premislil. Vmes se je pojavila še pobuda, ki je bila naslovljena tako name kot na vse vas, da delujemo nevtralno v dobro lokalne skupnosti. Naj omenim, da so se pod to pobudo podpisali številni občani in mi izročili svoje podpise. Vse to je seveda vplivalo na mojo odločitev, da ostajam na mestu župana Občine Dornava," je v elektronskem sporočilu zapisal Zorko.

"Ostajam na voljo za miren prijateljski pogovor, brez soja medijskih žarometov," je Zorko pozval vse svetnike Občine Dornava.

Ni jih prepričal

Občinski svetniki njegove odločitve niso javno komentirali, po neuradnih informacijah STA pa jih je še vedno 9 od 11 istega mnenja kot takrat, ko so zbirali podpise, s katerimi so Zorka pozvali k odstopu.

Osumljen je dogovarjanja za spolni odnos z mladoletnikom

Zorko je decembra napovedal, da bo z novim letom odstopil, potem ko so ga k temu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pozvali občinski svetniki. V policijski preiskavi naj bi se po poročanju medijev znašel zaradi suma dogovarjanja za spolni odnos z mladoletnikom. V njegovem primeru še vedno poteka predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.