Primer se nanaša na prijavo kaznivega dejanja na območju policijske postaje Slovenska Bistrica oktobra 2024. Takrat se je v okolici Poljčan zgodil dogodek, zaradi katerega je policija najprej ovadila štiri mladoletnike. Prijavil jih je dornavski župan, ker naj bi ga oropali. Kasneje se je izkazalo, da naj bi bil dogodek povezan z obtožbami o njegovem domnevnem dogovarjanju za spolni odnos z osebo, mlajšo od 15 let.

Na mariborski policijski upravi so konec januarja potrdili, da so v zvezi z dogodkom na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, v sklopu zbiranja obvestil pa zaznali tudi razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje s področja spolne nedotakljivosti. "V tem primeru smo po vseh zbranih obvestilih na pristojno državno tožilstvo podali poročilo," so navedli takrat.

Znakov kaznivega dejanja ni bilo

Z Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru pa so danes sporočili, da je "po proučitvi vseh zbranih obvestil pristojna državna tožilka sprejela odločitev o zavrženju, saj niso bili podani znaki kaznivega dejanja, kot jih določa veljavna zakonodaja".

Na tožilstvu so obenem v današnjem sporočilu poudarili, da se že nekaj časa kaže potreba po krepitvi normativne zaščite žrtev na področju spolne kriminalitete. Zato so v okviru širših predlogov za spremembe kazenskega zakonika predlagali dopolnitev določb tega kaznivega dejanja. Med morebitnimi spremembami so zvišanje predpisane kazni ter določitev, da je že poskus takšnega dejanja kazniv, saj obstoječa zakonodaja tega ne predvideva, so navedli.

Dornavski župan je sicer še pred novim letom obljubil, da bo odstopil. K temu so ga pozvali tudi občinski svetniki. A si je Zorko kasneje premislil.