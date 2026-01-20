Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v dveh obravnavanih primerih ugotovilo kršitev novinarskega kodeksa. Razsodilo je, da je novinarka portala Preiskovalno Nataša Markovič kršila več členov kodeksa, novinarka portala Nova24TV Sara Kovač pa je kršila 1. člen kodeksa, ki novinarje zavezuje k preverjanju informacij in izogibanju napakam.

Pritožnik, Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, meni, da je avtorica prispevka Sara Kovač v članku o ameriškem financiranju LGBT organizacij v Sloveniji, objavljenem na portalu Nova24TV, kršila 1. člen kodeksa.

NČR je pritožniku pritrdilo, saj avtorica pred objavo članka ni preverila, ali je Legebitra res sodelovala z Romskim akademskim klubom pri izdaji slovensko-romskega LGBT slovarja, kar je očitala društvu. Slovensko-romski LGBT slovar, ki ga je financiralo ministrstvo za kulturo, sta pripravila Društvo DIH in Romski akademski klub. Avtorica Kovač na pritožbo ni odgovorila.

Članek o službeni poti dveh zaposlenih na UKC Ljubljana

NČR je delno pritrdilo pritožbi Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zaradi članka o službeni poti dveh zaposlenih na UKC Ljubljana, objavljenem na portalu Preiskovalno.

Razsodilo je, da je tudi novinarka Nataša Markovič kršila 1. člen, pa tudi 3. člen kodeksa v delu prispevka, kjer je zatrdila, da je zaposlena na UKC Ljubljana dobila službo brez zahtevanih izkušenj, pri čemer so se na portalu sklicevali na neimenovane vire. To je huda obtožba, so v obrazložitvi zapisali na NČR, za katero pa novinarka ni pridobila odziva, prav tako svojih trditev ni ustrezno preverila.

Prav tako je NČR razsodilo, da je novinarka Markovič kršila 15. člen, ki novinarja zavezuje, da loči informacijo od komentarja. Med drugim so zapisali, da novinarka ni utemeljila navedb o negospodarnem in razsipnem ravnanju zaposlenega na UKC Ljubljana z davkoplačevalskim denarjem.

Markovič je v odgovoru na pritožbo med drugim zatrdila, da "v članku ni objavljenih neresnic". Zapisala je, da je pred pripravo prispevka na UKC Ljubljana večkrat poslala novinarska vprašanja o obravnavani temi. Ko je odgovore prejela, je prispevek posodobila "skladno z novinarskimi standardi". Markovič je še dodala, da UKC Ljubljana ni zahteval popravka, "kar bi bil običajen odziv, če bi bila vsebina sporna".

Razsodišče je še ugotovilo, da novinarka Markovič v prispevku ni kršila 2., 5. in 10. člena kodeksa, kar ji je še očital pritožnik.