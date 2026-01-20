Rusija je ponoči Kijev in druga ukrajinska mesta napadla z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki v času, ko se država sooča s temperaturami pod ničlo in poglabljajočo se energetsko krizo, piše The Kyiv Independent.

6.51 Rusija je napadla Kijev. Deli mesta so v ledeni noči ostali brez ogrevanja.

Za Kijev je to najhujša zima od začetka vojne, kar je posledica ruskih napadov na energetske objekte mesta. Predsednik Volodimir Zelenski je 14. januarja zaradi povečanih napadov razglasil izredne razmere v energetskem sektorju. Razmere poslabšujejo dolgotrajne težave z infrastrukturo, kar je privedlo do humanitarne krize, v kateri prebivalci ostajajo brez ogrevanja, tople vode in elektrike.

Eksplozije v Kijevu so se slišale okoli 2. ure zjutraj, približno v istem času pa so zračne sile izdale opozorilo, da ruske balistične rakete ciljajo na prestolnico. Kmalu so sledila dodatna opozorila za kijevsko, dnipropetrovsko in viniško regijo. Vojska je nato poročala, da je Rusija zaznala bombnike MiG-31, ki nosijo hiperzvočne rakete kinžal.

Foto: Reuters Iz poveljstva zračnih sil so kasneje poročali, da se je mestu okoli 5. ure zjutraj po lokalnem času približal drugi val ruskih brezpilotnih letal. Okoli 6.30 zjutraj so zabeležili tudi približevanje raket mestu. Danes zjutraj so skupine ruskih brezpilotnih letal aktivirale zračne alarme v Kijevu in okolici ter v več drugih ukrajinskih regijah. Okoli 6. ure zjutraj so zabeležili napade brezpilotnih letal na mesto Odesa in njegovo okolico.

V vzhodnem delu Kijeva je bila prekinjena oskrba z elektriko in vodo, je povedal župan Vitalij Kličko. Po njegovih besedah ​​je bila v dniprovskem okrožju ranjena ena oseba. Vodja kijevske mestne vojaške uprave Timur Tkačenko je poročal, da so bile v istem okrožju poškodovane nestanovanjske stavbe, na drugi lokaciji pa so bila zaradi udarca zažgana vozila. Lokalni uradniki so zaradi "težkih energetskih razmer" v prestolnici napovedali tudi spremembe v prometu v podzemni železnici.

Eksplozije so bile zabeležene tudi v Dnepru in harkovski regiji. V mestu Zaporožje so ostanki drona povzročili požar v hiši, je poročal regionalni guverner Ivan Fedorov. Napadi še vedno trajajo in celoten obseg škode se še ugotavlja.

Predsednik Zelenski je opozoril, da Rusija načrtuje velik napad na Ukrajino. "V prihodnjih dneh moramo ostati izjemno previdni. Rusija se je pripravila na napad – obsežen napad – in čaka na trenutek, da ga izvede," je dejal predsednik.

Minister za energijo Denis Šmihal je dejal, da pričakuje, da bo ruski napad usmerjen na energetsko infrastrukturo, vključno z morebitnimi napadi na objekte, ki oskrbujejo ukrajinske jedrske elektrarne. Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je 17. januarja opozorila, da Moskva načrtuje napad na transformatorje, povezane s tremi aktivnimi jedrskimi elektrarnami v zahodni in južni Ukrajini, da bi prebivalstvu prekinila oskrbo s toploto in elektriko.