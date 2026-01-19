Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
16.46

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,63

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini fake news lažne novice Rusija Ukrajina

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 16.46

1 ura, 19 minut

Ukrajina zanika, da je vsega konec: "To je velika laž"

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,63
V Ukrajini opozarjajo, da je objava o domnevnem preizkušanju zanesljivosti ZDA z lažnimi obveščevalnimi podatki zgolj nov način poskusa rušenja odnosov med Ukrajino in njenimi zavezniki.

V Ukrajini opozarjajo, da je objava o domnevnem preizkušanju zanesljivosti ZDA z lažnimi obveščevalnimi podatki zgolj nov način poskusa rušenja odnosov med Ukrajino in njenimi zavezniki.

Foto: Reuters

Pretekli konec tedna se je po družbenih omrežjih razširila navedba, da naj bi Ukrajina z ZDA delila lažne obveščevalne podatke, ti pa so nato domnevno končali v rokah Rusije, ki naj bi jih tudi uporabila, zaradi česar bi se tako rekoč končalo obveščevalno sodelovanje med Ukrajino in ZDA. Ukrajinski državni center za boj proti dezinformacijam opozarja, da gre za izmišljotino in poskus krhanja zaupanja med Ukrajino in njenimi zahodnimi zavezniki.

Objave na družbenih omrežjih, ki namigujejo, da je Ukrajina z lažnimi obveščevalnimi podatki preverjala, kako zaupanja vredne so ZDA, in na koncu ugotovila, da naj bi jih Washington poslal v Moskvo, temeljijo na izseku iz oddaje, ki jo je prejšnji teden predvajala francoska televizija LCI.

Beloruske nune
Novice Nune niso bile tako nedolžne, kot so izgledale

Kaj so res govorili v oddaji

Francoski geopolitični strokovnjak Vincent Crouzet je v oddaji med drugim govoril o krhanju zaupanja med Ukrajino in ZDA po incidentu v Beli hiši 28. februarja lani, ko so se sporekli ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik ZDA JD Vance. 

"Vasil Maljun in Kirilo Budanov, takratna šefa ukrajinskih obveščevalcev, sta zaradi uhajanja obveščevalnih podatkov v Moskvo te v veliki meri prenehala deliti z Američani," je med drugim omenil Crouzet. 

Širši kontekst pogovora v televizijski oddaji je bila sicer razprava o tem, da se Ukrajina zdaj bolj kot na ameriške zanaša na francoske obveščevalne podatke in da ta sprememba predstavlja "ločitev ameriških in ukrajinskih obveščevalnih dejavnosti".

Nihče od gostov oddaje sicer ni dejal, da je Ukrajina Američanom poslala lažne obveščevalne podatke, ki so jih nato uporabili Rusi, kar naj bi domnevno dokazalo, da ZDA z vidika deljenja obveščevalnih podatkov niso vredne zaupanja Ukrajine.

Kontroverzni sestanek v Beli hiši, na katerem so se sporekli Volodimir Zelenski, Donald Trump in JD Vance. | Foto: Reuters Kontroverzni sestanek v Beli hiši, na katerem so se sporekli Volodimir Zelenski, Donald Trump in JD Vance. Foto: Reuters

Kišinjev
Novice Bo ta evropska država kmalu izginila z zemljevida?

Kdo vse je širil to objavo?

To je pretekli konec tedna na družbenih omrežjih X in Facebook sicer trdilo več uporabnikov.

Kot na platformi X opozarja ukrajinski center za boj proti dezinformacijam, ki deluje pod okriljem ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo, gre pri teh trditvah skupaj s trditvami, da je obveščevalno sodelovanje Ukrajine in ZDA tik pred propadom, za poskus krhanja zaupanja med Ukrajino in njenimi zahodnimi zavezniki.

Obenem želijo tisti, ki namigujejo, da bi Ukrajina na tak način manipulirala ZDA, očrniti učinkovitost ukrajinskih obveščevalcev in vplivati na javno podporo nadaljnje pomoči Ukrajini, še opozarjajo. 

Jan Christian Kaack
Novice Nemški viceadmiral svari: Vojna je bližje kot kadarkoli prej

Po njihovih navedbah objave z navedbami o lažnih obveščevalnih podatkih širijo predvsem skupine in posamezniki, naklonjeni Rusiji, ki bi od krhanja zaupanja med Ukrajino in Zahodom imeli tudi največjo korist. Niso sicer edini – med tistimi, ki so širili trditev, da je Ukrajina ZDA preizkušala z lažnimi obveščevalnimi podatki, so bili sicer tudi nekateri veliki podporniki Ukrajine in ameriške vojaške pomoči Ukrajini, a so svoje objave zvečine kasneje izbrisali, denimo uporabnik, znan kot Vatnik Soup:

Izbrisana objava profila Vatnik Soup, ki ga upravlja Finec Pekka Kallioniemi in ki od začetka vojne v Ukrajini razgalja osebe ter profile, ki širijo rusko oziroma prorusko propagando. | Foto: Posnetek zaslona Izbrisana objava profila Vatnik Soup, ki ga upravlja Finec Pekka Kallioniemi in ki od začetka vojne v Ukrajini razgalja osebe ter profile, ki širijo rusko oziroma prorusko propagando. Foto: Posnetek zaslona

Vojna v Ukrajini fake news lažne novice Rusija Ukrajina
