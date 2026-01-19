Slovenija na ruskem seznamu držav, ki jih je treba prepričati

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Lokalizirani kanali InfoDefense v različnih jezikih – za občinstvo v različnih, predvsem evropskih državah – objavljajo pretežno vsebine, ki podpirajo rusko vojno v Ukrajini in kritizirajo ter mestoma tudi demonizirajo Ukrajino ter njene zahodne podpornice oziroma zaveznice. Ta je slovenski.

Foto: Matic Tomšič

Lokalizirani kanali InfoDefense v različnih jezikih – za občinstvo v različnih, predvsem evropskih državah – objavljajo pretežno vsebine, ki podpirajo rusko vojno v Ukrajini in kritizirajo ter mestoma tudi demonizirajo Ukrajino ter njene zahodne podpornice oziroma zaveznice. Ta je slovenski.

Foto: Matic Tomšič

V komunikacijski aplikaciji Telegram že od januarja 2024 deluje kanal z imenom InfoDefenseSLOVENIJA, ki večkrat dnevno objavlja vsebine v podporo Rusiji oziroma kritike Ukrajine in držav Zahoda v slovenskem jeziku. Kanal je del širšega proruskega propagandnega omrežja, ki je aktivno v več deset različnih državah. Niti v ozadju po najnovejših ugotovitvah preiskovalcev vleče en sam človek, in sicer 35-letni inženir, zaposlen v ruskem energetskem gigantu Gazprom.

Aktivni v različnih državah

Omrežje InfoDefense v komunikacijski aplikaciji Telegram je bilo zaradi velike usklajenosti in frekvence objav že večkrat vključeno v preiskave ruskih in proruskih propagandnih aktivnosti od začetka vojne v Ukrajini (vir). Večina kanalov je nastala kmalu po februarju 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino. 

Lokalizirani kanali InfoDefense v različnih jezikih – za občinstvo v različnih, predvsem evropskih državah – objavljajo pretežno vsebine, ki podpirajo rusko vojno v Ukrajini in kritizirajo ter mestoma tudi demonizirajo Ukrajino ter njene zahodne podpornice oziroma zaveznice. 

Hvalnice ruskim vojakom (Ruski fantje so epski junaki!) in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ter delni seznam različnih lokaliziranih kanalov InfoDefense.

Foto: Posnetek zaslona

Borci za svobodo govora

Slovenski kanal InfoDefenseSLOVENIJA je prvo objavo delil januarja 2024, od takrat pa se je na kanalu zvrstilo več kot tisoč objav s priloženimi več kot 600 fotografijami in 450 videoposnetki.

Pri veliki večini je že na prvi pogled razvidno, da gre za prevode besedil iz drugega jezika, najverjetneje iz ruščine. Pod vsako objavo je tudi povezava do glavnega kanala InfoDefense, kjer so vse objave v ruščini, in poziv k posredovanju objav sorodnikom in prijateljem, domnevno zaradi boja za svobodo govora.

V Sloveniji nekaj sto, drugod več deset tisoč

Kanal InfoDefenseSLOVENIJA sicer še nima velikega občinstva, saj mu sledi zgolj nekaj več kot 320 uporabnikov. Precej več članov imajo kanali, aktivni v drugih državah oziroma drugih jezikovnih sferah, denimo angleški (skoraj 44 tisoč), nemški (več kot 50 tisoč), španski (skoraj 29 tisoč) in italijanski (več kot 46 tisoč). 

Omrežje InfoDefense je morda povezano tudi z že znano rusko propagandno mrežo Pravda, na katero smo na Siol.net že opozorili:

Poziv k spremljanju vsebin v kanalu InfoDefenseSLOVENIJA na spletni strani propagandnega omrežja Pravda.

Foto: Posnetek zaslona

Preiskovalci trdijo: Niti v ozadju omrežja vleče inženir Gazproma

V preiskovalni iniciativi TUA Research, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov (OSINT) in proruski propagandi na družbenih omrežjih sledi že nekaj časa, v najnovejši objavi na platformi X trdijo, da so odkrili, kdo upravlja omrežje InfoDefense.

To v nasprotju z navedbami v posameznih kanalih InfoDefense ni "gibanje prostovoljcev z vsega sveta", temveč naj bi niti v ozadju vlekel in objave v vseh kanalih koordiniral en sam človek – 35-letni Aleksander Černišov iz Siktivkarja, mesta v osrednji Rusiji.

Černišov je po navedbah TUA Research inženir, zaposlen v ruskem energetskem gigantu Gazprom, ki samega sebe razglaša za velikega patriota in močno podpira rusko invazijo Ukrajine. 

fake news propaganda Vojna v Ukrajini Slovenija Rusija Ukrajina
