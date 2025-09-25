Turčija v Litvo poslala 170 milijonov evrov vreden AWACS #video

Turčija je v ponedeljek v Litvo napotila napredno letalo za zračno opozarjanje in nadzor (AWACS), kar pomeni okrepitev obrambe zveze Nato v baltski regiji po kršitvah zračnega prostora s strani Rusije, so po poročanju spletnega portala Index.hr za Bloomberg razkrili anonimni turški uradniki.

Radarsko letalo AWACS je sposobno zaznati nizkoleteče drone in druge predmete, ki jih zemeljski radarji ne morejo zaznati. Stane med 173 in 288 milijoni evrov, odvisno od modela in opreme. Rusko letalo Beriev A-50 je na primer vredno več kot 288 milijonov evrov, medtem ko ameriška in zahodna letala AWACS, kot je Boeing E-3A Sentry, stanejo približno 173 milijonov evrov.

Misija naj bi se končala danes, so povedali in dodali, da ta ni javna. Začasna napotitev je izraz solidarnosti z drugimi članicami zavezništva, pravijo viri. Turško ministrstvo za obrambo navedb ni komentiralo.

Usklajevanje odziva na ruske vdore

Ta poteza prihaja v času, ko članice Nata poskušajo uskladiti odziv na vdore ruskih letal in dronov v svoj zračni prostor, medtem ko nekatere partnerice javno nasprotujejo druga drugi.

V torek zvečer je Nemčija opozorila na tveganja, ki bi jih prinesla sestrelitev ruskih letal, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump skoraj istočasno pokazal pripravljenost na agresivnejšo držo, ki jo podpirajo Poljska in baltske države.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj v izjavi za France 24 iz New Yorka dejal, da bi moral Nato narediti korak naprej v primeru novih ruskih provokacij, vendar je poudaril, da ne sme iti tako daleč, da bi sestrelil letala.

12 minut kršenja zračnega prostora

Estonija je ta teden pozvala k nujnemu sestanku Nata in Varnostnega sveta ZN, potem ko so se trije ruski lovci v petek 12 minut zadrževali v estonskem zračnem prostoru. Do incidenta je prišlo le nekaj tednov po tem, ko so ruski droni kršili poljski in romunski zračni prostor. Prav tako so julija vojaški droni iz Belorusije prečkali litovski zračni prostor.

Italija je v odgovor na vdore napovedala, da bo podaljšala bivanje svoje enote zračne obrambe v Estoniji, Švedska in Poljska pa začenjata vojaške vaje z imenom Gotland Sentry, da bi okrepili obrambo strateškega otoka v Baltskem morju.

Ruska vojaška zračna plovila, kot so helikopterji in transportna letala, so v preteklih letih občasno zašla v zračni prostor Nata. Vojaški strokovnjaki takšne vdore vidijo kot simboličen znak nespoštovanja meja Nata, v primeru nekdanjih sovjetskih držav, kot so Litva, Latvija in Estonija, pa tudi kot znak, da Moskva nanje ne gleda kot na neodvisne države. Takšni incidenti so vse pogostejši od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022.