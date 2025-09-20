Donald Trump je sporočil, da so ameriške sile v mednarodnih vodah napadle ladjo, ki je proti ameriškemu ozemlju prevažala droge, in pri tem ubili tri osebe. Natančne lokacije napada ni navedel, dejal je le, da se je zgodilo na območju, ki vključuje Srednjo in Južno Ameriko ter Karibe.

Tretji napad na ladjo, ki naj bi prevažala droge, se je po poročanju Reutersa zgodil med velikim zbiranjem ameriških vojaških sil v južnem delu Karibov. Pet letal F-35 je v soboto pristalo v Portoriku, potem ko je Trumpova administracija naročila, naj se deset lovskih letal pridruži vojaškim silam, ki se zbirajo v regiji.

Na svoji platformi Truth Social je Trump izjavil, da je Pentagon napad izvedel po njegovem ukazu in da so bili v akciji ubiti "trije moški, narkoteroristi, ki so bili na plovilu".

"Obveščevalne službe so potrdile, da tihotapci na tej ladji prevažajo droge, da ladja pluje po znani poti za tihotapljenje drog in da Američanom prinaša strup," je zapisal Trump, pri čemer ni povedal, od kod je ladja odplula in kje natančno se je napad zgodil. Dejal je le, da se je zgodilo na območju, ki vključuje Srednjo in Južno Ameriko ter Karibe.

Ameriške sile napadle že tretjič

Gre za tretji napad ameriških sil na ladje, ki naj bi prevažale droge. Trumpov kabinet je javno delil zelo malo informacij o prvih dveh napadih, čeprav so člani kongresa zahtevali, da vlada upraviči vojaške akcije. Prvi napad, ki se je zgodil 2. septembra, je po Trumpovih besedah ​​zadel plovilo, na katerem naj bi bili člani venezuelske tolpe Tren de Aragua.

Medtem venezuelska vlada trdi, da nihče na tej ladji ni bil član omenjene tolpe. Venezuela je v petek obtožila ZDA, da vodijo nenapovedano vojno v Karibih, in pozvala ZN, naj raziščejo ameriške napade, v katerih je bilo v zadnjih tednih ubitih več domnevnih preprodajalcev drog.

Kaj načrtuje Trump?

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro, ki ga ZDA ne priznavajo kot legitimnega, je medtem državljane v četrtek pozval, naj se pridružijo milici, da bi branili domovino. Maduro, za katerega je Washington razpisal 50 milijonov dolarjev nagrade zaradi obtožb o prometu z drogami, sumi, da Trumpova administracija načrtuje invazijo.

"Uporaba raket in jedrskega orožja za umor nemočnih ribičev na majhni ladji je zločin proti človeštvu, ki ga morajo preiskati Združeni narodi," je v petkovem odzivu na nove napade dejal venezuelski državni tožilec Tarek William Saab.

Na ameriške napade se je odzvala tudi Kolumbija. Po mnenju kolumbijske zunanje ministrice Rose Villavicencie neupravičena in prekomerna prisotnost ZDA v Karibih destabilizira celotno Latinsko Ameriko.