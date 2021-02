Požar zajel Mozirsko kočo na Golteh #video

Koča je bila leta 2011 temeljito obnovljena. Takrat so jo v celoti izolirali in nadeli macesnovo fasado. Gmotna škoda bo velika. Do požara je prišlo ob 19.27 uri. Na kraju dogodka posredujejo PGD Mozirje, Rečica ob Savinji, Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, Gorica ob Dreti in Ljubno ob Savinji. Kot so zapisali na Planinski zvezi Slovenije, vzrok nesreče še ni znan.

Stoji na južnem pobočju Boskovca

Pred leti je bila Mozirska koča tudi ena izmed kandidatk za Naj planinsko kočo. V okviru projekta smo njeno zgodovino predstavili tudi na Siol.net. Koča stoji na južnem pobočju Boskovca, najvišjega vrha Golt ali Mozirskih planin. Prvo Mozirsko kočo je zgradila Savinjska podružnica SPD in jo odprla 5. oktobra 1896. Povečali in preuredili so jo leta 1920. Leta 1929 so poleg stare koče postavili novo poslopje, ki je bilo namenjeno predvsem smučarjem. Leta 1933 so Mozirski planinci zgradili še eno kočo. Vse koče je okupator požgal 5. avgusta 1942.

Celjski planinci so leta 1946 zgradili novo kočo, ki pa je v gozdnem požaru, julija 1950, pogorela. Kočo so obnovili in jo odprli 9. septembra 1951. V bližini koče je PD Celje zgradilo in 29. novembra 1953 odprlo prostorno depandanso Smučarski dom. Leta 1954 so do koče potegnili električni daljnovod. Leta 1973 je PD Celje kočo prodalo Izletniku Celje, depandanso pa je preuredilo za potrebe postaje GRS v Celju. Leta 1984 je kočo prevzelo PD Mozirje in jo temeljito obnovilo in posodobilo; otvoritev obnovljene koče je bila ob 90-letnici Mozirske koče, 6. septembra 1986.