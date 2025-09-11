V eksploziji rekordov tudi osem povsem svežih slovenskih presežkov

Letos se je za mesto v Guinnessovi knjigi rekordov potegovalo kar 40.842 posameznikov in ekip z vsega sveta, a le 2.870 med njimi je doseglo tisto posebno mejo – uradno potrjen rekord. Med temi redkimi izbranci je tudi osem popolnoma svežih slovenskih rekordov.

Rekordi, tudi slovenski, segajo od vrhunskih športnih dosežkov do inovativnih in zabavnih podvigov, ki dokazujejo, da imamo tudi mi ne le talent in vztrajnost, temveč tudi izjemno domišljijo in ščepec humorja.

Ste vedeli, da je eden izmed slovenskih rekordov tudi največje število sestavljenih Rubikovih kock v eni uri – z zavezanimi očmi? To ni le intelektualni izziv, temveč prava mojstrovina spomina, logike in koncentracije. In to je le ena od kreativnih poti do svetovne slave.

Vsakoletno predstavitev slovenske izdaje Guinnessove knjige svetovnih rekordov spremlja pogovor z nekaterimi izmed novih slovenskih rekorderjev, med katerimi so tudi tisti, ki so že v preteklosti dosegli enega ali več rekordov, tudi takšnih, ki še veljajo. Foto: Bojan Puhek

Sedem desetletij navdiha: vsak ima priložnost postati najboljši na svetu

Guinnessova knjiga rekordov že 70 let beleži najbolj nenavadne, pogumne in osupljive dosežke z vseh koncev sveta. V njej se znajdejo najvišja kolesa, okoljski aktivisti, najstarejše knjižnice, zapuščena mesta duhov, unikatni športni copati in še nešteto drugih zgodb, ki so iz povprečja skočile naravnost v zgodovino.

In prav ta izjemna raznolikost rekordov nosi pomembno sporočilo: rekordi niso namenjeni le športnim šampionom, filmskim zvezdam ali velesilam. Rekorder je lahko vsak, ki s svojim znanjem, veščino, ustvarjalnostjo, pogumom in vztrajnostjo premika meje mogočega.

Imate noro idejo? Udejanjite jo kot svetovni rekord!

Guinnessova knjiga rekordov 2026 gre še korak dlje. Poleg osupljivih dosežkov in barvitih zgodb rekordov v najnovejši izdaji najdemo tudi neposredno povabilo vsem, ki v sebi nosijo izvirno idejo ali poseben talent, da svoj potencial predstavijo celemu svetu.

Guinnessova knjiga rekordov že 70 let beleži najbolj nenavadne, pogumne in osupljive dosežke z vseh koncev sveta. Foto: Bojan Puhek

Prvi korak je dobra ideja, naslednji jasen načrt, nato vztrajnost, pogum in kreativnost. Poleg navdiha knjiga ponuja tudi konkretne napotke, kako svoj dosežek prijaviti in kaj vse je potrebno, da ga Guinness uradno prizna in objavi. Priročnik, spodbuda in platforma v enem.

Kakšno sporočilo in simboliko sporoča rumena naslovnica?

Letošnja slovenska izdaja Guinnessove knjige svetovnih rekordov zaznamuje častitljivih 70 let, odkar je bila prvič izdana – takrat še kot skromna knjižica, ki jo je spodbudilo povsem preprosto vprašanje, katera lovna ptica v Evropi je najhitrejša. Od takrat do danes je Guinness dobil številne lokalne izdaje, letošnja slovenska pa vsebuje kar 2.240 rekordov na 256 barvitih straneh – med njimi je kar 80 odstotkov povsem novih dosežkov, tudi slovenskih.

Posebnost letošnje knjige je tudi njena živahna rumena naslovnica, ki simbolizira optimizem, ustvarjalnost in – gumijaste račke. Zakaj prav te? Med najbolj zabavnimi svetovnimi rekordi letos izstopa prav največja gumijasta račka na svetu, visoka neverjetnih 83,972 metra. Ustvarila so jo podjetja iz celinske Kitajske in Hongkonga, prvič pa so jo razstavili 11. februarja 2025 v Šenzenu na Kitajskem.

Rumena naslovnica – iz več razlogov Foto: Bojan Puhek

S tulci toaletnega papirja do umetnine za svetovni rekord

Med letošnjimi svetovnimi rekordi najdemo nekaj zares nenavadnih, celo “odpiljenih” dosežkov, ki nasmejijo in navdušijo hkrati. Med njimi so najdaljši avto v obliki banane, najmanjše letalo ter najnižji vozni avtomobil. Posebno mesto med njimi imajo tudi slovenski rekordi, letos je kar osem novih.

Med najbolj izvirnimi slovenskimi dosežki izstopa največja skulptura iz tulcev toaletnega papirja, ki so jo ustvarili člani Društva mladih Jarše. Za njen nastanek so v poldrugem letu zbrali kar 87.423 tulcev, rezultat pa je impresivna skulptura dolžine 7,73 metra in širine 4,77 metra, ki je pravi dokaz, kako se lahko domišljija in vztrajnost združita v svetovni rekord.

Predstavnice Društva mladih Jarše: "Tulce za svoj rekord smo zbirali leto in pol!" Foto: Bojan Puhek

Slovenski rekordi od Everesta do smučarskih skakalnic in kolesarskih cest

Zakonca Marija in Andrej Štremfelj, prva Slovenca, ki sta 7. oktobra 1990 osvojila najvišjo goro sveta, Mount Everest, sta s tem skupnim zgodovinskim podvigom kot zakonca zasluženo našla svoje mesto v letošnji slovenski Guinnessovi knjigi svetovnih rekordov.

Slovenski športni ponos pa se tu ne konča. Med rekordnimi dosežki so tudi vrhunski rezultati Domna Prevca, ki je 30. marca letos v Planici poletel kar 254,5 metra – najdaljši smučarski polet za moške –, ter njegova sestra Nika Prevc, ki je 14. marca v Vikersundu dosegla 236 metrov – najdaljši smučarski polet za ženske.

Ne smemo pozabiti niti na legendarnega kolesarja Primoža Rogliča, ki je zabeležil največ zmag na prestižni kolesarski Dirki po Španiji, kar mu je priborilo vpis v letošnjo slovensko izdajo Guinnessove knjige svetovnih rekordov.

Povsem upravičeno so v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov vpisali tudi Primoža Rogliča, saj ima največ zmag na Dirki po Španiji, kar štiri. Foto: Bojan Puhek

Slovenska rekorderja z novimi podvigi za letošnjo Guinnessovo knjigo

Legendarni slovenski ultrakolesar Marko Baloh je tudi letos pustil svoj odtis v Guinnessovi knjigi svetovnih rekordov. V Lenartu v Slovenskih goricah je 25. avgusta 2024 postavil rekord za najhitrejših tisoč kilometrov s kolesom na zunanji stezi. Ta podvig je opravil v enem dnevu, petih urah, 23 minutah in desetih sekundah. A to še ni bilo vse. Le tri mesece prej je Baloh sodeloval tudi v štiričlanski mešani ekipi, ki je s standardnim kolesom dosegla najhitrejši čas na sto kilometrov na zunanjem velodromu.

Seznam letošnjih slovenskih rekorderjev zaključi nekdanji košarkarski igralec Luka Trpin, ki je še enkrat pokazal osupljivo mero spretnosti in koordinacije, vredne vpisa v Guinnessovo knjigo: v eni sami minuti je z dvema košarkarskima žogama dosegel 870 odbojev! Ob predstavitvi rekorda je z nasmehom priznal, da je z desno roko verjetno naredil kakšnega več kot z levo.

