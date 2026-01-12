Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
16.09

Milano Cortina 2026

Cene nastanitev pred OI

Pred OI nekje cene poskočile za skoraj 500 odstotkov

STA

Milano Cortina ZOI 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slab mesec pred začetkom zimskih olimpijskih iger so cene nastanitev, prevoza in vstopnic v Cortini d'Ampezzo in bližnji okolici strmo narasle, v svoji raziskavi ugotavlja italijansko združenje potrošnikov Altroconsumo.

Bivanje za dve osebi v Cortini lahko preseže 2000 evrov, kar je 261-odstotno povišanje v primerjavi s tipičnim vikendom v januarju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Cene v dolini Valtellina na severu Dolomitov ob meji s Švico so celo še bolj poskočile, za kar 437%, tako da se namestitve tam gibljejo okoli 1700 evrov za dve osebi na noč.

Najugodneje je v Milanu

Raziskava Altroconsuma je ugotovila, da je Milano najugodnejša destinacija s proračunom okoli 300 evrov na dan, podražile pa so se tudi vozovnice za vlak. Povratno potovanje za dva z vlakom iz Milana v Cortino stane 216 evrov, iz Rima v Cortino 338 evrov, iz Torina pa 318 evrov, je dodala Ansa.

