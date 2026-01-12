Umrl varnostnik na ZOI, zadevo preiskujejo

Italijanske oblasti so potrdile, da je na gradbišču v bližini prizorišča zimskih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo umrl varnostnik. Uradni vzrok smrti 55-letnika, ki je umrl v nočni izmeni, ko so se temperature spustile do okoli –12 stopinj Celzija, je srčni zastoj.

Italijanski minister za infrastrukturo Matteo Salvini je pozval k temeljiti preiskavi okoliščin smrti delavca, poročajo italijanski mediji, med njimi tiskovna agencija Ansa.

"Šlo naj bi za smrt zaradi naravnega vzroka – srčnega napada. Zadevo preiskujemo," je novinarjem na testnem dogodku v novi hokejski dvorani v Milanu povedal Andrea Varnier, izvršni direktor fundacije Milano Cortina 2026.

Medtem ko je družina pokojnega za časnik Corriere del Veneto povedala, da se je nesrečni Pietro Zantonini večkrat pritožil nad razmerami, kjer je moral delati, so organizatorji iger sporočili, da gradbišča ni nadzorovalo podjetje Simico, ki je odgovorno za olimpijsko infrastrukturo.

Sožalje ob smrti so izrazili tako v omenjenem podjetju kot mestni uradniki Cortine, ki so dodali, da so "globoko užaloščeni in zaskrbljeni zaradi smrti".

Preberite še: