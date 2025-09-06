Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
9.35

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Trump z izvršnim ukazom Pentagon preimenoval v ministrstvo za vojno

Donald Trump, Pete Hegseth | "Mislim, da je to veliko primernejše ime, še posebej glede na trenutno stanje v svetu," je Trump dejal kmalu po podpisu izvršnega ukaza. Po njegovih besedah sprememba v svet pošilja sporočilo zmage, poroča nemška tiskovna agencija dpa. | Foto Reuters

"Mislim, da je to veliko primernejše ime, še posebej glede na trenutno stanje v svetu," je Trump dejal kmalu po podpisu izvršnega ukaza. Po njegovih besedah sprememba v svet pošilja sporočilo zmage, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, s katerim je ministrstvo za obrambo preimenoval ministrstvo za vojno. Obrambni minister Pete Hegseth bo od zdaj znan kot minister za vojno. Trump je po podpisu poudaril, da s preimenovanjem v svet pošilja sporočilo zmage, poročajo tuje tiskovne agencije.

Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato je Trump z izvršnim ukazom odredil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv.

"Mislim, da je to veliko primernejše ime, še posebej glede na trenutno stanje v svetu," je Trump dejal kmalu po podpisu izvršnega ukaza. Po njegovih besedah sprememba v svet pošilja sporočilo zmage, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mimo kongresa

Preimenovanje največjega ameriškega ministrstva v vojno ministrstvo lahko potrdi le kongres.

Trump je v petek podvomil, ali je odobritev v kongresu potrebna. Kot je dejal, ni prepričan, da je to potrebno, bodo pa preverili. Dodal je, da bo njegova administracija nove nazive uporabljala, čeprav jih ni potrdil kongres.

Donald Trump
Novice Ko se je to zgodilo prvič, je Donald Trump ponorel. Zdaj se je spet.

Izvršni ukaz ministru Hegsethu nalaga tudi, naj priporoči zakonodajne in izvršilne ukrepe za trajno preimenovanje ministrstva glede na to, da Trump imena uradno ne more spremeniti brez odobritve kongresa.

Takoj po podpisu izvršnega ukaza, že 200. v Trumpovem drugem mandatu, je bilo novo ime vidno na spletni strani ministrstva in računih na družbenih omrežjih, poroča dpa. Hegseth pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavil videoposnetek, na katerem je videti napis minister za vojno na vratih njegove pisarne.

ministrstvo za vojno, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters Ministrstvo za vojno sta ustanovila kongres in George Washington leta 1789. Po drugi svetovni vojni se je preimenovalo v Nacionalno vojaško ustanovo (National Military Establishment), spominjajo ameriški mediji. Sprememba zakona iz leta 1949 je nato uradno uvedla ime ministrstvo za obrambo in vzpostavila strukturo, ki velja še danes.

Donald Trump
Novice Trumpu prekipelo: po kazni sledi grožnja
Mitch McConnell, Donald Trump
Novice Zlovešče svarilo iz ZDA: Tako nevarno ni bilo že od druge svetovne vojne
Alar Karis
Novice Zaskrbljeni predsednik svari: Ruske rakete lahko poletijo nad Bruselj
Donald Trump, ameriški predsednik
Novice Trump za pritisk na Kitajsko, Peking vrača z ostrim protestom
vojna Pentagon Pete Hegseth Donald Trump ZDA
