Trumpu prekipelo: po kazni sledi grožnja

Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje nove carine proti EU po rekordni kazni za Google: skoraj tri milijarde evrov zaradi zlorabe monopola. Trump ostro kritizira evropsko zakonodajo, ki naj bi po njegovem mnenju ciljala na ameriške tehnološke gigante, kot je Google. Grozi tudi s trgovinskimi povračilnimi ukrepi.

Evropska komisija je v petek Google kaznovala s kar 2,95 milijarde evrov, ker naj bi zlorabljal svoj prevladujoči položaj na trgu oglaševalske tehnologije. Ameriški tehnološki gigant se bo na odločitev pritožil in ima zdaj 60 dni časa, da predloži rešitev.

Trump: Ne bomo dovolili teh diskriminatornih ukrepov

Na odločitev se je ostro odzval predsednik ZDA Donald Trump, ki je v objavi na omrežju Truth Social zapisal: "Kot sem že rekel, moja administracija ne bo dovolila teh diskriminatornih dejanj."

Trump že dlje časa kritizira evropsko zakonodajo, ki po njegovem mnenju "neupravičeno škodi ameriškim podjetjem in duši svobodo govora".

Možna uporaba zakona

Trump je nakazal, da razmišlja o sprožitvi preiskave po 301. členu zakona o trgovini. Ta določba predsedniku omogoča uvedbo trgovinskih omejitev, če se ugotovi, da druge države izvajajo nepravične in omejevalne prakse proti ameriškemu gospodarstvu.

"Ne smemo dovoliti, da se to zgodi briljantni in neprimerljivi ameriški inovativnosti," je zapisal Trump.

Sergey Brin (levo), soustanovitelj Googla, in Sundar Pichai (desno), izvršni direktor Googla in Alphabeta, na večerji z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo Melanio Trump v državni jedilnici Bele hiše. Foto: Guliverimage

Hkrati potekajo tudi sodni postopki v ZDA

Trumpova administracija se pripravlja tudi na sodni postopek proti Googlu zaradi domnevnega monopola na področju spletnega oglaševanja. Zvezni sodnik je že razsodil, da ima Google nezakonit monopol, naslednja faza procesa pa bo določitev sankcij.

Večerja z vodilnimi možmi Silicijeve doline

Dan pred izrekom kazni je Trump v Beli hiši gostil večerjo s tehnološkimi direktorji, med njimi sta bila tudi izvršni direktor Googla Sundar Pichai in soustanovitelj Sergey Brin. Pichai naj bi Trumpu dejal: "Vesel sem, da je zadeva zaključena. Cenimo konstruktiven dialog z vašo administracijo, ki je omogočil rešitev."