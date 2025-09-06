Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sobota,
6. 9. 2025,
7.33

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
grožnja ukrepi Google Donald Trump

Sobota, 6. 9. 2025, 7.33

15 minut

Trumpu prekipelo: po kazni sledi grožnja

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Donald Trump se je odzval na kazen, ki je doletela giganta Google. | Foto Guliverimage

Donald Trump se je odzval na kazen, ki je doletela giganta Google.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje nove carine proti EU po rekordni kazni za Google: skoraj tri milijarde evrov zaradi zlorabe monopola. Trump ostro kritizira evropsko zakonodajo, ki naj bi po njegovem mnenju ciljala na ameriške tehnološke gigante, kot je Google. Grozi tudi s trgovinskimi povračilnimi ukrepi.

Evropska komisija je v petek Google kaznovala s kar 2,95 milijarde evrov, ker naj bi zlorabljal svoj prevladujoči položaj na trgu oglaševalske tehnologije. Ameriški tehnološki gigant se bo na odločitev pritožil in ima zdaj 60 dni časa, da predloži rešitev.

Trump: Ne bomo dovolili teh diskriminatornih ukrepov

Na odločitev se je ostro odzval predsednik ZDA Donald Trump, ki je v objavi na omrežju Truth Social zapisal: "Kot sem že rekel, moja administracija ne bo dovolila teh diskriminatornih dejanj."

Google
Novice Velik udarec za Google

Trump že dlje časa kritizira evropsko zakonodajo, ki po njegovem mnenju "neupravičeno škodi ameriškim podjetjem in duši svobodo govora".

Možna uporaba zakona

Trump je nakazal, da razmišlja o sprožitvi preiskave po 301. členu zakona o trgovini. Ta določba predsedniku omogoča uvedbo trgovinskih omejitev, če se ugotovi, da druge države izvajajo nepravične in omejevalne prakse proti ameriškemu gospodarstvu.

"Ne smemo dovoliti, da se to zgodi briljantni in neprimerljivi ameriški inovativnosti," je zapisal Trump.

Sergey Brin (levo), soustanovitelj Googla, in Sundar Pichai (desno), izvršni direktor Googla in Alphabeta, na večerji z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo Melanio Trump v državni jedilnici Bele hiše. | Foto: Guliverimage Sergey Brin (levo), soustanovitelj Googla, in Sundar Pichai (desno), izvršni direktor Googla in Alphabeta, na večerji z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo Melanio Trump v državni jedilnici Bele hiše. Foto: Guliverimage

Hkrati potekajo tudi sodni postopki v ZDA

Trumpova administracija se pripravlja tudi na sodni postopek proti Googlu zaradi domnevnega monopola na področju spletnega oglaševanja. Zvezni sodnik je že razsodil, da ima Google nezakonit monopol, naslednja faza procesa pa bo določitev sankcij.

Večerja z vodilnimi možmi Silicijeve doline

Dan pred izrekom kazni je Trump v Beli hiši gostil večerjo s tehnološkimi direktorji, med njimi sta bila tudi izvršni direktor Googla Sundar Pichai in soustanovitelj Sergey Brin. Pichai naj bi Trumpu dejal: "Vesel sem, da je zadeva zaključena. Cenimo konstruktiven dialog z vašo administracijo, ki je omogočil rešitev."

Donald Trump
Novice Ko se je to zgodilo prvič, je Donald Trump ponorel. Zdaj se je spet.
Mitch McConnell, Donald Trump
Novice Zlovešče svarilo iz ZDA: Tako nevarno ni bilo že od druge svetovne vojne
grožnja ukrepi Google Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.