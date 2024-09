"Na svetu ni države, ki bi imela gospodarsko rast in kjer bi se število delovno aktivnega prebivalstva zmanjševalo. To je resnica, s katero se soočamo," je Scholz po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal v današnjem nagovoru v bundestagu.

Poudaril je, da mora Nemčija ostati odprta za priseljevanje, obenem pa ustrezno upravljati in nadzorovati prihode priseljencev. "Smo država, ki nudi zaščito tistim, ki so politično preganjani, ki bežijo za življenje, ki si morajo rešiti življenje, in to je v naši ustavi in o tem ne bomo razpravljali," je dejal Scholz. Dodal je, da mora imeti Nemčija možnost izbirati, kdo bo prišel v državo.

Kancler je to temo v parlamentu izpostavil dan po propadu medstrankarskih pogovorov med koalicijo in opozicijo o spremembah migracijske in azilne politike, ki je znova prišla v ospredje nemške politike po napadu v mestu Solingen na Zahodu Nemčije avgusta.

"Nemški državljani ne želijo gledaliških predstav, temveč resno politiko"

Scholz je bil ob tem kritičen do vodje krščanskih demokratov (CDU) Merza, češ da ni zainteresiran za dejansko reševanje vprašanj. "Nemški državljani ne želijo gledaliških predstav, temveč resno politiko," je zatrdil. Merzu in drugim poslancem CDU in njene sestrske Krščansko-socialne unije CSU je tudi sporočil, da zgolj s slogani ni mogoče doseči ničesar.

Poudaril je še, da bi bilo treba najti prave skupne rešitve za vprašanje migracij. "Nikoli ne bomo zaloputnili vrat, vedno se lahko vrnete," je še sporočil Merzu. Ta je povabilo na nadaljnje pogovore o priseljevanju zavrnil in izpostavil, da so predlogi vladajoče koalicije daleč od tega, kar je nujno za omejitev migracij.

Merz je v torek sporočil, da je migracijski vrh propadel, ker vlada ni pristala na celovito zavračanje prosilcev za azil na mejah, kar so predlagali skupaj s CSU.