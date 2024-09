Kazen za tiste ženske in pare, ki nočejo imeti otrok? Da. Ruska vlada, ki se že leta neuspešno spopada z resnimi demografskimi problemi, je ta teden podprla osnutek zakona, po katerem bo mogoče kaznovati vse, ki načrtno širijo "propagando življenja brez otrok". Torej tako imenovano čajldfri ideologijo, kot se angleškemu izrazu childfree reče v novi ruščini. Ideologiji, ki je v državo po mnenju ogorčene politike prodrla z Zahoda in uničujoče vpliva na rusko demografijo.

Osnutek zakona o prepovedi "propagande čajldfri" je predlagala Elvira Ajtkulova, 51-letna poslanka Putinove partije Enotna Rusija, mati dveh hčera in ponosna babica enega vnučka. Zakon bo po njenih besedah "ohranil in okrepil tradicionalne vrednote", h katerim se Rusija preprosto mora vrniti.

Po sedem, osem otrok …

Poslanka seveda še zdaleč ni edina zagovornica tovrstnega vračanja nazaj. O tem pogosto govori tudi predsednik Vladimir Putin, ki je nedolgo tega opozoril: "V ruskih družinah, v družinah naših babic in prababic, je bilo nekoč po sedem, osem in tudi več otrok. Dajte, obudimo spet te žlahtne tradicije!"

Dejstvo je, da je v Rusiji vsako leto manj prebivalcev. Demografska kriza se vleče že vse od razpada Sovjetske zveze. Covid-19 je v grob odnesel najmanj milijon ljudi. Zdaj mlade vojake že poltretje leto ubija agresija zoper Ukrajino. Po uradnih statistikah se je samo lani število prebivalcev v državi zmanjšalo kar za 300 tisoč. V tej številki so seveda tudi tisti, ki so padli na ukrajinski fronti, čeprav Moskva teh žrtev seveda ne priznava.

Foto: Guliverimage

Konec izobraževanja za dekleta …

Na dlani je, da Kremlju po malem že primanjkuje topovske hrane za svoje vojaške pohode, zato se je retorika o nujnosti rojevanja otrok izrodila do neverjetnih skrajnosti. Margarita Pavlova, senatorka iz Čeljabinska, je pred dnevi denimo izjavila, da je treba dekletom preprečiti visokošolsko izobraževanje. Študij traja leta in leta, iskanje primerne službe in uspešne kariere tudi, otrok pa medtem od nikoder …

Podobnega mnenja je tudi Marija Bedunova, direktorica inštituta Lobačevskega za biologijo in biomedicino, ki je javnost šokirala s temi besedami: "Človeštvo je naredilo ogromno napako, ko je ženskam omogočilo izobraževanje. Ženske, ki se šolajo, hočejo nekaj narediti iz sebe, postati doktorice znanosti. Kdo pa bo medtem rojeval otroke, jih vzgajal in skrbel zanje?"

Ideje o "menstrualni policiji"

Tudi zaradi takšnih izjav je poslanka dume Tatjana Buckaja, članica odbora za družinsko politiko, zagrozila, da bo "družine preprosto treba prisiliti v to, da bodo imele otroke". Delodajalci bi morali po njenem strogo slediti za "koeficientom rojevanja otrok zaposlenih". Pri tem je spomnila na demografsko politiko nekdanjega romunskega diktatorja Nicolaeuja Ceausescuja, ki je v okviru tajne službe Securitate ustanovil poseben oddelek, ki je dobil vzdevek "menstrualna policija".

Ta je prihajala v podjetja in preverjala, kako je z menstrualnimi ciklusi žensk. Nekatere so odvlekli tudi na prisilne ginekološke preglede. Po dekretu št. 770 iz leta 1967 je bil abortus prepovedan za vse ženske pod štiridesetimi leti, ki so imele manj kot štiri otroke. Kontracepcija je bila dovoljena šele po tem, ko so dosegle to "Ceausescovo normo".

Romunski diktator Nicolae Ceausescu (1919–1989) je imel za izvajanje svoje politike povečevanja rojstev celo "menstrualno policijo". Foto: Guliverimage

Abortus na velikem platnu

Nekaj podobnega zdaj počne tudi Putinova Rusija. V mestu Oha na Sahalinu na ruskem Daljnem vzhodu so učencem višjih razredov na šoli št. 7 ta teden pokazali video kirurškega abortusa. In to na velikem platnu. Da bi jim karseda jasno pokazali, kako škodljiv je lahko splav. Nekaterim šolarjem je ob šokantnih prizorih postalo slabo. Ti so za lokalne medije kasneje potrdili, da se je to res zgodilo. Mnogi so si med predvajanjem videa zakrivali oči in gledali stran.

Na šoli so ta svoj nenavadni pedagoški prijem pojasnjevali z besedami, da so šolarjem hoteli v živo dokazati, kako nevaren je lahko abortus. In da je v vsakem primeru bolje roditi otroka, četudi je nosečnost nezaželena.

Neusmiljena bitka za rojstva

Zanimivo je, da se vsi diktatorski režimi že od nekdaj ukvarjajo s problemom premajhne rodnosti. Benito Mussolini je v italijanskem parlamentu leta 1927 rojake denimo javno opozoril na njihovo "demografsko dolžnost". "Zibke so prazne, pokopališča pa se polnijo!" je kričal z govorniškega odra in napovedal neusmiljeno bitko za rojstva.

Obljubil je nagrade za matere z velikim številom otrok in uvedel davek na samske, starejše od 25 let. Splav in kontracepcija sta bila prepovedana. Teh dveh besed časniki niso smeli omenjati. Na veliko zadovoljstvo Vatikana, ki podobno retoriko odločno zagovarja tudi danes.

Takšna fašistična retorika se danes ne pojavlja zgolj v Rusiji, ampak tudi med vso skrajno desnico v Evropi in ZDA. Mussolinijeve ideje o "vojni za rojevanje otrok" danes tako dobivajo novo življenje. Ruth Ben-Ghiat, profesorica zgodovine na univerzi New York in avtorica več knjig o totalitarnih režimih, svari, da se to zdaj dogaja tudi v ZDA.

Trumpov podpredsedniški kandidat J. D. Vance govori o ženskah kot o "orodju za demografsko rast". Foto: Reuters

Ženske kot demografsko orodje

J. D. Vance, Trumpov kandidat za podpredsednika države, denimo javno govori o ženskah kot o "orodju za demografsko rast". Z besedami, da je materinstvo pravzaprav nekakšno edino merilo "ženskega prispevka družbi". Vse, kar kakorkoli vpliva na samostojno odločanje žensk o svojem telesu, je po njegovem nevarno za družbo. Od umetnega oplojevanja do splava, govori Vance. In takšnega mnenja je seveda tudi Donald Trump.

Svet ob takšni retoriki koraka odločno nazaj v preteklost. Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je bila desetletja (tudi pri nas) nekaj povsem samoumevnega, zdaj pa so se stvari nenadoma zasukale v povsem nasprotno smer. V Rusiji so se denimo celo v najvišjih političnih krogih pojavile ideje, da bi v šolah ukinili pouk evolucije in prepovedali Darwina, saj je vsem popolnoma jasno, da je Zemljo in življenje na njej kajpak ustvaril Bog …

Zato se je v Rusiji že pojavila anekdota, v kateri Charles Darwin javno potoži: "Rusijo zdaj morita zgolj dva velika problema: moj muzej in čajldfri ideologija …" Vojne v Ukrajini kajpak ni. In na tisoče mrtvih, ki se od tam vračajo v krstah, kot znameniti gruz-200 (tovor-200), tudi ne.

Branko Soban, zunanjepolitični komentator in publicist, nekdanji dopisnik iz Kaira in Moskve. Pronicljivi kronist našega časa, poznavalec in neumorni kritik Putinove Rusije in pozabljenih tragedij Bližnjega vzhoda. Kolumne na Siolu objavlja vsako četrto soboto v mesecu. Foto: Siol.net