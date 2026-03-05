Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
18.01

Osveženo pred

35 minut

V novem zaporu v Dobrunjah sprejeli prve zapornike

Novi moški zapor v Dobrunjah | V zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za preostale na zaprtem oddelku. | Foto STA

V zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za preostale na zaprtem oddelku.

Foto: STA

Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj si je v okviru današnjega vladnega obiska Ljubljane ogledala novi moški zapor v Dobrunjah. V njem so že sprejeli prve zapornike in pripornike, uradno odprtje pa bo predvidoma konec marca oz. v začetku aprila. Ministrica se je seznanila z infrastrukturnimi rešitvami novega zapora ter z organizacijo dela.

Z novim zaporom v Dobrunjah rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletno prostorsko stisko moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. V njem je na današnji dan 205 zapornikov in pripornikov, kar je 151,8-odstotna zasedenost, so za STA pojasnili na republiški upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in dodali, da ima zapor na Povšetovi kapaciteto 135 oseb.

Zapor v Dobrunjah
Novice Zapornike bodo v Dobrunje preselili predvidoma v začetku prihodnjega leta

Kot so navedli, so objekt novega zapora v Dobrunjah že predali v uporabo, prav tako so v njem tudi že sprejeli prve zapornike. V Dobrunjah tako že obratuje odprti oddelek, kjer je trenutno 15 oseb. V nadaljevanju bo potekala selitev tudi preostalega dela, so dodali. Iz katerih slovenskih zaporov bodo v Dobrunje premeščeni zaporniki in priporniki, na upravi zaradi varnostnih razlogov ne morejo razkriti, prav tako ne, koliko pravosodnih policistov že deluje v novem zaporu in koliko jih potrebujejo, da bi bile zasedene vse kvote delovnih mest.

Prostora za skoraj 400 zapornikov

V zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za preostale na zaprtem oddelku. Kot poudarjajo na upravi, bodo novi zapor uradno odprli predvidoma konec marca ali v začetku aprila letos, "kar pa ne pomeni, da bo takrat izvedena tudi popolna selitev".

Novi moški zapor v Dobrunjah | Foto: STA Foto: STA Novi zapor je danes obiskala tudi ministrica Andreja Kokalj v okviru regijskega obiska vlade v osrednjeslovenski regiji. Obisk je bil namenjen ogledu novega objekta in predstavitvi priprav na začetek delovanja sodobnega zaporskega kompleksa, so po obisku sporočili z ministrstva za pravosodje.

Po navedbah ministrstva gradnja novega zapora predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Dodali so, da je novi objekt zasnovan kot trajnostna, skoraj nič energijska stavba s sodobnimi prostorskimi in varnostnimi rešitvami, ki omogočajo ustrezne pogoje za delo zaposlenih ter dostojne bivalne razmere za zaprte osebe.

Reševanje dolgoletne prostorske stiske

Spomnili so, da bo zmogljivost novega zavoda bistveno večja kot v obstoječem zaporu, ki se že dalj časa sooča s prezasedenostjo. Novi kompleks poleg bivalnih oddelkov vključuje tudi prostore za izobraževanje, delo in resocializacijo zaprtih oseb, zdravstveno dejavnost, šport in druge aktivnosti, so navedli.

zapor, Dobrunje
Novice Novi zapor v Dobrunjah dobil uporabno dovoljenje

"Z novim zaporom v Dobrunjah rešujemo dolgoletno prostorsko stisko ljubljanskega zapora ter ustvarjamo sodobne pogoje za izvajanje kazenskih sankcij. Projekt predstavlja pomemben korak k zagotavljanju varnega, učinkovitega in človeku dostojnega sistema izvrševanja kazni zapora," je ob obisku poudarila ministrica.

Novi moški zapor v Dobrunjah | Foto: STA Foto: STA Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij poudarjajo, da nadaljnja namembnost stavb in zemljišča na Povšetovi še ni znana. "Iz občinsko prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana izhaja, da je na tej lokaciji predvidena zdravstvena dejavnost," so pojasnili.

Težave s pomanjkanje pravosodnih policistov

Slovenske zapore sicer poleg prostorskih težav pesti tudi pomanjkanje pravosodnih policistov. Kot so za STA navedli na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, so od septembra do novembra lani na območju celotne Slovenije objavili 42 razpisov na delovno mesto pravosodnega policista, od tega devet za ljubljanski zapor.

zapor, Dobrunje
Novice Zapor v Dobrunjah končan, a še vedno nima uporabnega dovoljenja

"Prijavilo se je 110 kandidatk oz. kandidatov na področju celotne Slovenije, od tega 15 v Ljubljani. Izbranih kandidatk oz. kandidatov je bilo v celotni Sloveniji osem, v Ljubljani trije," so navedli.

Dobrunje zapor
