Prvi nadzornik Darsa zavrnil Hajdinjakove očitke

Potem ko je prvi nadzornik Andrej Šušteršič konec prejšnjega meseca po razkritju televizije POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke zatrdil, da ni razlogov za krivdno razrešitev Valentina Hajdinjaka in da uprava dela dobro, so po dodatnih razkritjih Televizije Slovenija ugotovili, da Hajdinjakovi postopki niso bili skladni s predpisi.

Pooblaščenec Darsove službe za skladnost poslovanja in integriteto je nadzornikom pojasnil, kakšni bi morali biti postopki, angažirali so tudi odvetniško družbo, ki je pregledala postopek in ugotovila, da gre za odstopanja od pravil, je danes v izjavi za javnost povedal predsednik nadzornega sveta.

Hajdinjak bi moral, ko je prejel klic direktorja ene od gospodarskih družb v Ljubljani, da mu nekdo ponuja petodstotno provizijo, ukrepati takoj. Seznaniti bi moral vse člane uprave in nadzornega sveta, pa jih ni, je dejal.

Hajdinjak je sicer v torek pojasnil, da je dogodek prijavil službi za korporativno varnost, a kot je danes dejal Šušteršič, je to storil ustno. "Nobenega zapisa ni, da je bila služba o tem obveščena," je povedal. O tem bi moral po besedah prvega nadzornika Hajdinjak obvestiti tudi pravno službo Darsa ter dogodek prijaviti organom pregona.

Hajdinjak med nadzorniki ni imel več zaupanja

Glede na te dogodke po Šušteršičevih besedah v nadzornem svetu ni bilo več zaupanja. "Ne da on pod takimi pogoji ni mogel več delati, mi nismo mogli delati z njim, ni bilo zaupanja. Tu so bili razlogi za krivdno razrešitev," je zavrnil Hajdinjakovo torkovo izjavo, da odhaja zaradi razmer, v katerih se ne da več delati.

Hajdinjaku so na ponedeljkovi seji nadzorniki ponudili možnost odstopa, pri čemer pa po Šušteršičevih besedah ni šlo za izsiljevanje. "Tudi zanj je bolje, da ne bi nadaljeval s črno piko krivdne razrešitve," je ocenil. Kot je dodal, je osem članov nadzornega sveta, ki so bili prisotni na seji, soglasno podprlo, da se Hajdinjaku ponudi odstop.

Dotaknil se je tudi Hajdinjakovih očitkov, da so se Šušteršič in trije člani uprave, ki so bili imenovani v začetku letošnjega leta – Andrej Ribič, David Skornšek in Lidija Kegljevič Zagorc –, sestajali za njegovim hrbtom v okrepčevalnici, kjer da so se pogovarjali o njegovi zamenjavi.

"Sestanek v Medvodah sem prijavil službi za integriteto in skladnost poslovanja, ki je ocenila, da ne gre za nobeno kršitev. Moramo sodelovati in se pogovarjati. Ni šlo za nobeno tajno srečanje, napisano je bilo v knjigi sestankov," je bil jasen.

Če si je Hajdinjak po besedah nadzornika v prejšnji upravi predstavljal "uprava, to sem jaz", tega zdaj ni bilo. "Uprava je kolektivni organ, morajo si zaupati," je dejal. Ob tem je izpostavil, da Hajdinjak ni spadal na sestanek, na katerem so razpravljali o očitkih, ki so se nanašali prav nanj.

Danes bodo na SDH posredovali poročilo o izvedenih ukrepih

Sicer pa se po Šušteršičevih besedah nadaljujejo postopki za izvedbo forenzičnih preiskav določenih poslov Darsa. Danes bodo na Slovenski državni holding (SDH) posredovali poročilo o izvedenih ukrepih, v petek pa se bodo vodstvo in nadzorniki družbe tudi ločeno sestali s predstavniki holdinga.

Uprava Darsa je po Hajdinjakovem odstopu štiričlanska, vodi jo Skornšek, Šušteršič pa je prepričan, da težav pri poslovanju ne bo in se bodo projekti nemoteno nadaljevali.