Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
St. M., STA

Sreda, 21. 1. 2026, 7.19

3 minute

ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto

Venezuela je bila pred zajetjem Madura prisiljena prodajati nafto pod ceno, da bi se izognila ameriškemu embargu. Največji kupec njene surove nafte je bila Kitajska, navaja AFP.

Venezuela je bila pred zajetjem Madura prisiljena prodajati nafto pod ceno, da bi se izognila ameriškemu embargu. Največji kupec njene surove nafte je bila Kitajska, navaja AFP.

Foto: posnetek zaslona/Reuters

Ameriška vojska je v torek zasegla do zdaj že sedmi tanker z venezuelsko nafto, je v objavi na družbenih omrežjih sporočilo južno poveljstvo oboroženih sil ZDA. Sporočilo navaja, da so v Karibih brez incidentov zasegli tanker Sagitta, ki je kršil blokado predsednika Donalda Trumpa.

"Edina nafta, ki bo zapustila Venezuelo, bo nafta, ki je ustrezno in zakonito usklajena," je južno poveljstvo navedlo v objavi na X, ki je vključevala posnetek s pogledom na tanker iz zraka. Ladja je do zdaj plula pod zastavo Paname in Liberije.

Prvi tanker, ki so ga zasegle ZDA, je bil 10. decembra lani Skipper, od takrat pa je obalna straža zasegla še tankerje Centuries, Marinera, M Sophia, Olina in Veronica.

Trump se je po zajetju predsednika Nicolasa Madura v začetku meseca razglasil za voditelja Venezuele in odločil, da bodo ZDA prodajale venezuelsko nafto.

