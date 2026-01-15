ZDA izpeljale prvo prodajo venezuelskega nafte

ZDA so izpeljale prvo prodajo zaplenjene venezuelske nafte v vrednosti 500 milijonov dolarjev, je za televizijo CBS povedal neimenovani uradnik v vladi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V prihodnjih tednih naj bi je prodali še več.

Podrobnosti prodaje za zdaj niso znane. Trump je sicer pred časom napovedal, da bodo ZDA v sodelovanju z ameriškimi podjetji prodale od 30 do 50 milijonov sodov venezuelske nafte.

Posredovanje pri energetskem sporazumu z Venezuelo

Tiskovna predstavnica Bele hiše Taylor Rogers je sporočila, da je Trump po aretaciji venezuelskega predsednika Nicolasa Madura posredoval pri energetskem sporazumu z Venezuelo, ki da bo koristil tako Američanom kot Venezuelcem. Po njenih besedah Trumpova ekipa spodbuja pogovore z naftnimi podjetji, ki so pripravljena vložiti v obnovo venezuelskega naftnega infrastrukturnega omrežja.

Trump se je prejšnji teden v Beli hiši sestal z direktorji naftnih podjetij, vendar se nobeden od njih ni zavezal k naložbam. Izvršni direktor ExxonMobil Darren Woods je predsedniku ZDA povedal, da je bila njegova družba v dveh prejšnjih valih nacionalizacije v Venezueli prikrajšana za svoja sredstva in da bi tretji vstop terjal pomembne spremembe. Venezuelo je označil kot neprimerno za naložbe, dokler tam ne bodo spremenili pravnega sistema in komercialne strukture.

Trump je potem na glas ugibal, da ExxonMobila ne bo povabil k sodelovanju pri vlaganju v Venezuelo. Njegova vlada trdi, da bo izkupiček od prodaje zaplenjene nafte razdeljen med Venezuelci, ameriško družbo in ameriško vlado, pri čemer bo morala Venezuela s tem denarjem kupovati ameriško blago.