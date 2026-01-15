Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

težave zdravje astronavt Mednarodna vesoljska postaja NASA

Prvič v zgodovini: Nasa izvedla zdravstveno evakuacijo z ISS #video

Štirje astronavti so v sredo zaradi zdravstvenih težav enega od članov posadke predčasno zapustili Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in poleteli proti Zemlji. Gre za prvo tovrstno zdravstveno evakuacijo z ISS. Pristanek kapsule Crew Dragon zasebnega podjetja Space X je predviden danes dopoldne po srednjeevropskem času, je sporočila Nasa.

Kapsula Crew Dragon se je od ISS odklopila ob 23.20 v sredo po srednjeevropskem času. Ameriška astronavta Zena Cardman in Michael Finke, japonski astronavt Kimija Jui in kozmonavt Oleg Platonov naj bi v Tihem oceanu ob obali ameriške Kalifornije pristali danes dopoldne.

Za katerega astronavta gre, niso sporočili

Nasa je prejšnji teden najprej na kratko odpovedala vesoljski sprehod ob ISS zaradi zdravstvenih težav člana posadke, ki ga ni identificirala, nato pa se je odločila, da se bo celotna štiričlanska posadka predčasno vrnila na Zemljo.

Nasa še vedno ni razkrila, kdo ima zdravstvene težave, niti tega, za kakšne težave gre, vendar naj bi bilo zdravstveno stanje astronavta stabilno. Posadka Crew-11 je bila na ISS od začetka avgusta in naj bi tam ostala še nekaj tednov.

Glavni zdravnik Nase James Polk je dejal, da sta tveganje in negotovost glede diagnoze pripeljali do odločitve, da se posadka na Zemljo vrne prej, kot je bilo prvotno načrtovano.

Na ISS ostajajo ameriški astronavt Chris Williams ter ruska kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikaev, ki so novembra prispeli na postajo z rusko vesoljsko ladjo Sojuz.

težave zdravje astronavt Mednarodna vesoljska postaja NASA
