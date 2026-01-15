Noro, kaj uspeva Niki Prevc na Kitajskem!

Najboljše smučarske skakalke na svetu so zbrane v kitajskem Zhangjiakouju, kjer se bodo ob 10. uri začele kvalifikacije za petkovo tekmo. Nika Prevc je v izjemni formi. Z naskokom najboljša je bila na današnjem prvem treningu in napovedala boj za peto zaporedno, skupno pa že 32. zmago na tekmah za svetovni pokal.

Slovenska šampionka Nika Prevc je zaznamovala prvi trening na nekdanjem olimpijskem prizorišču. Skočila je 139 metrov, postavila daljavo dneva, in najbližjo zasledovalko Japonko Nozomi Maruyama prehitela za več kot 22 točk.

Prevc se je izkazala tudi v drugo. Na drugem treningu je skočila 127,5 metra. Več od nje je "poletela" le ljubljenka domačega občinstva Zeng Ping (130), a skupno zbrala manj točk. Maja Kovačič je bila 22. (112), Katra Komar pa 34. (101). Nika Vodan na treningu ni nastopila.

Ob 10. uri bo šlo na Kitajskem zares, saj se bo 48 tekmovalk potegovalo za nastop na petkovi tekmi. Nika Prevc bo na Kitajskem lovila že 32. zmago na tekmah za svetovni pokal. Več jih je zbrala le nekdanja japonska zvezdnica Sara Takanashi, kar 63.

Kitajka želi pisati zgodovino

Mlada skakalka Ping Zeng postavlja nove mejnike kitajskega športa. Foto: Guliverimage V Zhangjiakouju bo skušala 21-letna Kitajka Ping Zeng doseči zgodovinski podvig na domačih tleh. V začetku leta je v Oberstdorfu osvojila drugo mesto in postala prva Kitajka, ki je stopila na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala. Zdaj želi postati še prva kitajska športnica, ki bi bila najboljša na tekmi v eni izmed štirih zimskih športov (alpsko smučanje, smučarski teki, nordijska kombinacija in smučarski skoki).

Smučarske skakalke so se nazadnje za točke svetovnega pokala potegovale na Kitajskem konec leta 2024. Obe tekmi je dobila Nemka Katharina Schmid, ki je na tem prizorišču leta 2022 osvojila srebrno medaljo na olimpijskih igrah, po koncu sezone 2025/26 pa bo končala športno kariero. Nemka je v dobri formi, na zadnji tekmi na Ljubnem je osvojila tretje mesto.

Rezultati treninga: