B. B.

Četrtek,
15. 1. 2026,
10.02

3 minute

OP Avstralije Novak Đoković

Poškodba Novaka Đokovića

Velike skrbi: Đoković že po 12 minutah odšel z igrišča

B. B.

Novak Đoković ima že pred začetkom OP Avstralije težave.

Novak Đoković ima že pred začetkom OP Avstralije težave.

Foto: Reuters

Pri teniškemu igralcu Novaku Đokoviću so se priprave na OP Avstralije zapletle, saj je srbski zvezdnik na treningu zelo hitro v bolečinah zapustil igrišče. Nekateri napovedujejo, da bi Srb lahko kmalu končal kariero.

Vročica pred prvim letošnjim teniškim turnirjem za grand slam, OP Avstralije, zelo narašča. Avstralsko ozračje pa je še nekoliko bolj ogrela nenadna poškodba Novaka Đokovića. Ta je po vsega 12 minutah zapustil igrišče in kot je bilo videti, ima 38-letni Beograjčan težave z vratom.

Novak Đoković ima spet težave z vratom. | Foto: Reuters Novak Đoković ima spet težave z vratom. Foto: Reuters Telo ga zmeraj pogosteje izdaja

Spomnimo, da je Nole že izpustil turnir v Adeladi, prav tako tudi finalni turnir lani v Torinu. Če pogledamo na njegov koledar, je nazadnje igral novembra lani. Nobena skrivnost ni, da ima Beograjčan pri svojih športnih letih vse več težav s poškodbami, to posledično vpliva na njegovo igro in tudi rezultate. Že sam je večkrat poudaril, da ima največje težave na turnirjih za grand slam, ko se igrajo dvoboji na tri dobljene nize. Njegovo telo potrebuje več časa za regeneracijo, zato je v ključnih dvobojih veliko bolj načet, kot njegovi mlajši nasprotniki.

Dejstvo je, da je OP Avstralije za Đokovića najuspešnejši turnir za grand slam, saj je slavil že desetkrat. Lani se je prebil do polfinala, pred tem je v četrtfinalu premagal Carlosa Alcaraza, potem pa je moral v polfinalu dvoboj predati. Letos ga v pvem krogu čaka Španec Pedro Martinez, trenutno 71. igralec sveta.

"Ne bi me presenetilo, če bi končal"

Ob zadnji poškodbi vrata se še enkrat več ugiba, koliko časa bo Beograjčan, ki trenutno živi v Grčiji, še vztrajal na največjih turnirjih. Mark Woodforde, nekdanji vrhunski avstralski teniški igralec meni, da bo 14-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam kmalu končal kariero.

"Moje mnenje je, da če na OP Avstralije ne bo dosegel dobrega rezultata, me ne bi presenetilo, če bi končal. Povprečnost ni nekaj, kar bi lahko videli pri Novaku Đokoviću. Mislim, da ga žal ujema proces staranja, ta pa se s časom le še pospešuje. Menim, da bo OP Avstralije ključen zanj in ta bo pokazal ali bomo v letu 2026 še gledali pravega Novaka Đokovića," je Woodforde povedal za Tennis365.

Foto: Reuters

Neverjetno, da še igra na tej ravni

Nič kaj veliko možnosti za končno zmago v Melbournu mu ne napoveduje tudi Pat Cash, prav tako nekdanji vrhunski igralec. Cash meni, da je v tej fazi kariere pomembno najti pravo ravnovesje. Torej dovolj trenirati, ohraniti fizično pripravljenost za več nizov, ob tem pa se izogniti pretiravanju, ki bi lahko škodovalo formi. Avstralec poudarja, da bo ravno to to ravnovesje odločilno za Đokovićevo prihodnost na največjih turnirjih.

"Treba je imeti dovolj rezerve v rezervoarju, da se ne iztrošiš. Izogibati se moaš pretiranemu treningu, ki lahko pripelje do poškodb. Dejstvo je, da ko si v zaključku kariere, nimaš več toliko energije. Zato je že samo to, da Novak še vedno igra na tej ravni, naravnost neverjetno."

"Vedno najde rešitve za težave, zato bo zelo zanimivo spremljati njegovo formo na OP Avstralije. Ali je odigral dovolj tekem? Ali je treniral dovolj intenzivno? Ali varčuje s telesom le za tekme? In če je tako, ali bo to dovolj? Ne vidim pa možnosti, da bi lahko premagal Alcaraza in Sinnerja v dvoboju na tri dobljene niz. To je zagotovo njegova težava. V polfinale se še vedno lahko prebije, a potem se bo verjetno soočil že z znanimi težavami."

OP Avstralije Novak Đoković
