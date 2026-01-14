Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Janne Ahonen med hitrostne smučarje

Janne Ahonen

Janne Ahonen bo nastopil v hitrostnem smučanju.

Foto: Guliverimage

Finska legenda smučarskih skokov Janne Ahonen bo v soboto nastopil v hitrostnem smučanju skupaj s sinom Micom na domači progi, certificirani za to disciplino, v kraju Seinäjoki, poroča poljska tiskovna agencija Pap.

Dolgoročni izziv bo morda celo finski rekord 248,790 km/h, ki ga je leta 2006 postavil Jukki Viitaasaariju. Svetovni rekord 255,500 km/h je od marca 2023 v lasti Francoza Simona Billyja. V ženski konkurenci je bila doslej najhitrejša Italijanka Valentina Greggio, ki je leta 2006 dosegla hitrost 247,083 km/h.

Po mnenju nekdanjega skakalca finska proga trenutno ni posebej hitra. V prvi vožnji namerava voziti previdno in doseči približno 100 kilometrov na uro, približno toliko, kolikor se doseže na odskočni mizi skakalnice, da bi preveril svoj položaj na smučeh.

"Sam sem radoveden, kako se bo tak star človek, kot sem jaz, znašel in kakšno hitrost bom dosegel v naslednjih vožnjah," je 48-letni Finec povedal novinarjem televizije YLE. Zaupal jim je tudi, da se je ideja o nastopu porodila jeseni, ko je bil povabljen kot strokovnjak in svetovalec v aerodinamični tunel v Helsinkih, kjer so hitrostni smučarji preizkušali nove tekmovalne obleke in čelade.

Na tekmi bo nastopil s sinom Micom. Foto: Guliverimage

"Takrat se je v meni prižgala tekmovalna iskra. Poleg smučarskih skokov sem se v mladosti ukvarjal tudi z alpskim smučanjem in deskanjem na snegu. Smuči so del mojega življenja že od otroštva, zato zakaj ne bi poskusil še te discipline," je dodal.

Ahonen je v bogati karieri osvojil dve srebrni olimpijski medalji. Poleg tega je osvojil pet zlatih, tri srebrne in dve bronasti medalji na svetovnih prvenstvih ter pet srebrnih in dve bronasti medalji na svetovnih prvenstvih v smučarskih poletih. Petkrat je zmagal na novoletni turneji in dvakrat osvojil skupni seštevek svetovnega pokala.

Hitrostno smučanje je bilo predstavljeno kot demonstracijska disciplina na zimskih olimpijskih igrah leta 1992 v Albertvillu. Na Mednarodnem olimpijskem komiteju pa razmišljajo, da bi ga spet vključili v program iger 2030 v Franciji. Tam imajo za ta šport primerne proge v Les Arcsu in Varsu.

