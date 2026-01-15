Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Bobby Finke plavanje Katie Ledecky

Plavalni miting US Pro Swim v Austinu

Katie Ledecky drugi čas na 1500 prosto v zgodovini

Katie Ledecky, Pariz 2024 | Katie Ledecky ni plavala tako hitro na 1500 metrov že osem let. | Foto Reuters

Katie Ledecky ni plavala tako hitro na 1500 metrov že osem let.

Foto: Reuters

Devetkratna olimpijska prvakinja v plavanju Katie Ledecky je z dominantno zmago dosegla drugi najhitrejši čas v zgodovini žensk na 1500 m prosto. Osemindvajsetletna zvezdnica je s tem odprla plavalni miting US Pro Swim v Austinu v Teksasu.

Svetovna rekorderka Katie Ledecky je bila nedotakljiva in je suvereno zmagala s časom 15 minut in 23,21 sekunde ter imela več kot minuto prednosti pred 16-letno drugouvrščeno Brinkleigh Hansen, ki je v cilj prišla s časom 16:31,31.

Slovenski rekord (16:08,67) na 1500 prosto je star deset let; leta 2016 v Londonu ga je odplavala Tjaša Oder Prodnik.

Ledecky ni ogrozila svojega svetovnega rekorda 15:20,48, ki ga je odplavala leta 2018, vendar je z močnim poznim pospeševanjem v drugem delu izboljšala svoj drugi najboljši čas na svetu doslej (15:24,51) iz lanskega aprila. Od takrat je na lanskem svetovnem prvenstvu v Singapurju osvojila svoj šesti naslov svetovne prvakinje v tej disciplini.

Odkar je plavanje na 1500 m prosto postalo olimpijska disciplina za ženske, je osvojila obe olimpijski zlati medalji - v Tokiu leta 2021 in Parizu leta 2024. Ledecky je tudi edina ženska, ki se je na 1500 m prosto spustila pod 15:30 minute, to je storila že desetič.

Bobby Finke je zmagal na 1500 m prosto. | Foto: Guliverimage Bobby Finke je zmagal na 1500 m prosto. Foto: Guliverimage

Moški svetovni rekorder Bobby Finke, s katerim Ledecky trenira, je zmagal na 1500 m prosto s 15:01,70. Drugi je bil olimpijski prvak na 800 prosto, Irec Daniel Wiffen (15:04,98).

Olimpijska zvezdnika Summer McIntosh in Leon Marchand sta bila najboljša na poti v finale na 200 metrov mešano, v katerem sta oba svetovna rekorderja.

Špela Perše ob zmagi na DP že z mislimi na Pariz

Bobby Finke plavanje Katie Ledecky
