Katie Ledecky drugi čas na 1500 prosto v zgodovini

Devetkratna olimpijska prvakinja v plavanju Katie Ledecky je z dominantno zmago dosegla drugi najhitrejši čas v zgodovini žensk na 1500 m prosto. Osemindvajsetletna zvezdnica je s tem odprla plavalni miting US Pro Swim v Austinu v Teksasu.

Svetovna rekorderka Katie Ledecky je bila nedotakljiva in je suvereno zmagala s časom 15 minut in 23,21 sekunde ter imela več kot minuto prednosti pred 16-letno drugouvrščeno Brinkleigh Hansen, ki je v cilj prišla s časom 16:31,31.

Slovenski rekord (16:08,67) na 1500 prosto je star deset let; leta 2016 v Londonu ga je odplavala Tjaša Oder Prodnik.

Ledecky ni ogrozila svojega svetovnega rekorda 15:20,48, ki ga je odplavala leta 2018, vendar je z močnim poznim pospeševanjem v drugem delu izboljšala svoj drugi najboljši čas na svetu doslej (15:24,51) iz lanskega aprila. Od takrat je na lanskem svetovnem prvenstvu v Singapurju osvojila svoj šesti naslov svetovne prvakinje v tej disciplini.

Odkar je plavanje na 1500 m prosto postalo olimpijska disciplina za ženske, je osvojila obe olimpijski zlati medalji - v Tokiu leta 2021 in Parizu leta 2024. Ledecky je tudi edina ženska, ki se je na 1500 m prosto spustila pod 15:30 minute, to je storila že desetič.

Bobby Finke je zmagal na 1500 m prosto. Foto: Guliverimage

Moški svetovni rekorder Bobby Finke, s katerim Ledecky trenira, je zmagal na 1500 m prosto s 15:01,70. Drugi je bil olimpijski prvak na 800 prosto, Irec Daniel Wiffen (15:04,98).

Olimpijska zvezdnika Summer McIntosh in Leon Marchand sta bila najboljša na poti v finale na 200 metrov mešano, v katerem sta oba svetovna rekorderja.