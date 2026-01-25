Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
25. 1. 2026,
19.18

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
opozicija politični zapornik zapor Venezuela

Nedelja, 25. 1. 2026, 19.18

1 ura, 1 minuta

Venezuela izpustila 80 političnih zapornikov

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Venezuela, politični zaporniki, zapor, izpustitev | Vlada trdi, da je od decembra izpustila več kot 620 zapornikov, organizacija Foro Penal pa je v tem času zabeležila okoli pol manj izpuščenih zapornikov. | Foto Reuters

Vlada trdi, da je od decembra izpustila več kot 620 zapornikov, organizacija Foro Penal pa je v tem času zabeležila okoli pol manj izpuščenih zapornikov.

Foto: Reuters

Venezuela je danes izpustila najmanj 80 političnih zapornikov, je sporočila nevladna organizacija Foro Penal, ki že dolgo spremlja pregon opozicijskih predstavnikov v državi. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je Caracas začel izvajati po okrepljenem pritisku ZDA.

Direktor organizacije Alfredo Romero je povedal, da sedaj preverjajo identiteto tistih, ki so bili izpuščeni iz zaporov po vsej državi, in dodal, da bo verjetno izpuščenih še več političnih zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so v Venezueli 3. januarja izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele voditelja Nicolasa Madura. Ameriški predsednik Donald Trump je po njej napovedal ameriško upravljanje Venezuele do politične tranzicije.

Oblasti v Venezueli od ameriškega napada vodi začasna predsednica Delcy Rodriguez. Pod njenim vodstvom in pod pritiskom ZDA je vlada začela izpuščati politične zapornike Madurovega režima. 

Maria Corina Machado, Donald Trump
Novice Venezuelska prejemnica Nobelove nagrade za mir svojo nagrado delila s Trumpom
zajeti tanker, Venezuela
Novice ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto
Donald Trump
Novice Tomaž Deželan: Trump si v drugem mandatu prizadeva ustvariti dediščino
opozicija politični zapornik zapor Venezuela
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.