Venezuela izpustila 80 političnih zapornikov

Venezuela je danes izpustila najmanj 80 političnih zapornikov, je sporočila nevladna organizacija Foro Penal, ki že dolgo spremlja pregon opozicijskih predstavnikov v državi. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je Caracas začel izvajati po okrepljenem pritisku ZDA.

Direktor organizacije Alfredo Romero je povedal, da sedaj preverjajo identiteto tistih, ki so bili izpuščeni iz zaporov po vsej državi, in dodal, da bo verjetno izpuščenih še več političnih zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so v Venezueli 3. januarja izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele voditelja Nicolasa Madura. Ameriški predsednik Donald Trump je po njej napovedal ameriško upravljanje Venezuele do politične tranzicije.

Oblasti v Venezueli od ameriškega napada vodi začasna predsednica Delcy Rodriguez. Pod njenim vodstvom in pod pritiskom ZDA je vlada začela izpuščati politične zapornike Madurovega režima.