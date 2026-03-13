Lukšič o posnetkih: Če se vzpostavi nova vlada, bodo to počeli z vsemi državljani

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
13. 3. 2026,
8.34

dogovarjanje posel preiskava opozicija vlada manipulacija posnetek volilci politika Igor Lukšič Volitve 2026

Igor Lukšič | Lukšič meni, da posnetki ne bodo bistveno vplivali na volilni izid. | Foto STA

Lukšič meni, da posnetki ne bodo bistveno vplivali na volilni izid.

Foto: STA

Potem ko so se v javnosti pojavile številne manipulacije in objave posnetkov na družbenih omrežjih, politični analitik in politolog Igor Lukšič meni, da še ni konec. "Pritisk se bo do volilne nedelje še stopnjeval, gre za načrtovano akcijo v času predvolilne kampanje," je na nacionalni televiziji komentiral dogajanje.

"Posnetki so načrtno pripravljen projekt za objavo v času volilne kampanje. Mislim, da je treba to brati kot program nove vlade, ki bo tako počela z vsemi državljani, če se slučajno vzpostavi," je Igor Lukšič povedal za Televizijo Slovenija. 

Čeprav posnetki namigujejo, da bi lahko v ozadju stale tuje države, Lukšič o tem dvomi, a dopušča možnost interesov zasebnih korporacij, ki si želijo menjave oblasti v Sloveniji. "Ta vlada je gotovo delovala proti interesom Izraela, in da se bodo vpletli, je bilo pričakovano. Kako in ali so se ter na kakšen način, marsikaj od tega ne bomo videli," je dejal Lukšič. 

Lukšič še meni, da so posnetki načrtno vzeti iz konteksta: "Oblast ne funkcionira na tak način, kot govorijo v privatnih pogovorih."

"To je dokaz, da smo precej koruptivna družba"

Posnetki so dokaz, da smo precej koruptivna družba, pa meni politolog Miro Haček, "tako z ene kot druge strani političnega pola", je dejal. 

Afero je za televizijo komentiral tudi varnostni strokovnjak Denis Čaleta in poudaril, da je preiskava posnetkov izrednega pomena: "Pričakujemo, da dajo ustrezne institucije čim prej uradno stališče, ali gre za pristne posnetke ali ponaredke." 

