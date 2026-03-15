"Če primerjamo hitrost in stroške, ki so nastali ob vrnitvi naših državljanov z Bližnjega vzhoda, z vrnitvami državljanov drugih evropskih držav, potem je bila Slovenija tu med najuspešnejšimi," je o učinkovitem odzivu vlade Roberta Goloba in hitri evakuaciji slovenskih državljanov z vojnega območja v predvolilni oddaji na Siol.net povedal politični analitik Gorazd Kovačič. Slovenska vlada je po njegovem mnenju unovčila svojo načelno politiko v mednarodnih odnosih, zato so ji nekatere arabske države pomagale. Da se je vlada v obdobju, ko se svet sooča s konflikti in nestabilnimi političnimi razmerami in ko varnost ni samoumevna, odzvala dobro, meni tudi sociolog Samo Uhan.

Med predvolilno kampanjo je mednarodno okolje znova močno zaostrilo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Po napadih Izraela in ZDA na iranske cilje ter povračilnih napadih Irana se je konflikt v regiji nevarno zaostril. Razmere so vplivale tudi na civilni letalski promet in varnost v širši regiji, zaradi česar je morala tudi Slovenija organizirati evakuacijo svojih državljanov iz Dubaja in Omana.

Nekdanji predsednik vlade in nekdanji obrambni minister Marjan Šarec, zdaj poslanec v Evropskem parlamentu, je ob razpravah o evakuaciji opozoril, da so odločitve v takšnih razmerah pogosto izbira med slabimi in manj slabimi možnostmi, ne pa med dobrimi in slabimi rešitvami.

Slovenija med najuspešnejšimi državami

Odziv Slovenije na trenutno dogajanje v svetu sta komentirala sociolog Samo Uhan in politični analitik Gorazd Kovačič. Foto: Jan Lukanović

Po Kovačičevih besedah je bila Slovenija v primerjavi z drugimi državami pri reševanju svojih državljanov z vojnega območja med najuspešnejšimi.

"Bila je izrazito hitra, imela je odprte diplomatske kanale. Predstavniki vlade so povedali, da jim je pomagala predvsem Jordanija, s katero je trenutna vlada spletla še posebej dobre odnose zaradi priznanja Palestine in spodbujanja drugih evropskih držav k temu koraku in k obsodbi izraelskega genocida v Gazi in tudi določenim sankcijam, pa čeprav so relativno simbolne. Aktualna slovenska vlada je unovčila svojo načelno politiko v mednarodnih odnosih, tudi pri svojem delovanju v varnostnem svetu v preteklem letu. Nekatere arabske države, ki to cenijo, so nam priskočile na pomoč. Če primerjamo hitrost te reševalne akcije za naše državljane z drugimi, potem je to uspešna zgodba," je poudaril Kovačič.

V času pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, na Siol.net pripravljamo posebno serijo razprav o ključnih političnih in družbenih temah, ki zaznamujejo letošnjo kampanjo. V krajši oddaji vsak dan odpiramo eno izbrano temo: od politične kulture in dinamike kampanje do širših vprašanj domače in mednarodne politike.



O posameznih temah razpravljata Samo Uhan, sociolog, politični analitik in dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ter Gorazd Kovačič, sociolog in politični analitik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Komentatorja z različnih vidikov osvetljujeta dogajanje v predvolilnem času in širši politični kontekst.

Varnost ni samoumevna

V obdobju, ko se svet sooča s konflikti in nestabilnimi političnimi razmerami, so varnost in tudi obrambni izdatki izredno pomembni. Uhan ocenjuje, da se je vlada Roberta Goloba v danem položaju odzvala dobro. Ob tem poudarja, kako pomembno je, da država na eni strani sledi svoji načelni politiki in na drugi strani realnosti, v katero je pahnjena tako država kot tudi celotna Evropska unija.

"Mislim, da se je vlada odzvala razmeroma dobro z razširitvijo definicije pojma varnost. Sociologi znamo zelo dobro napovedati, kaj skupnosti v resnici ogroža, ko se razgradi pojem skupnosti, in ta se razgradi, ko razpadajo vrednote. To so predvsem vrednote srednjega razreda v modernih družbah, ko so te družbe izpostavljene nevarnosti razkroja družbene ekonomije. To, da mi ohranimo skupino prebivalcev, ki ohrani svoje socialne položaje in tudi vrednote, je največja varnostna garancija. Zato se mi zdi, da sta prizadevanje za tako imenovano dvojno rabo in širjenje pojma varnosti prava usmeritev," je prepričan Uhan.