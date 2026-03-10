Turčija je sporočila, da so v mestu Diyarbakir namestili ameriški sistem zračne obrambe Patriot kot del Natovih "okrepljenih ukrepov zračne obrambe" zaradi raketnih groženj iranske vojne. Nameščajo ga v provinco Malatya, kjer je radarska baza Nata Kurecik, ki zavezništvu zagotavlja ključne podatke in je v zadnjem tednu pomagala identificirati dve iranski balistični raketi, ki sta bili usmerjeni proti Turčiji.

"Med nedavnimi dogodki v naši regiji izvajamo potrebne ukrepe za zaščito naših meja in zračnega prostora ter se posvetujemo z Natom in zavezniki," so na omrežju X sporočili s turškega obrambnega ministrstva, poroča agencija Reuters. "Poleg ukrepov, ki jih sprejemamo na nacionalni ravni, so se okrepili tudi ukrepi Nata za zračno in raketno obrambo. V tem okviru je v Malatyi nameščen en sistem Patriot, ki bo prispeval k obrambi našega zračnega prostora," so zapisali.

Sledijo "provokativni koraki"

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je Iran že prej posvaril pred nadaljnjimi "provokativnimi koraki", potem ko je balistična raketa vstopila v turški zračni prostor.

Njegove izjave so sledile sporočilu turškega obrambnega ministrstva, da je balistična raketa, izstreljena iz Irana, vstopila v turški zračni prostor, preden jo je v vzhodnem Sredozemlju sestrelila zračna in raketna obramba Nata. Iran je nato zanikal, da je izstrelil raketo na Turčijo. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmaeil Baghaei je namignil, da je šlo za "operacijo pod lažno zastavo", vendar ni obtožil nobene konkretne države.

Protiraketni sistemi Patriot Foto: Reuters