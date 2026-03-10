Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
10. 3. 2026,
9.30

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Iran nadzor varovanje Patriot Nato Turčija raketa obramba

Torek, 10. 3. 2026, 9.30

21 minut

V Turčiji krepijo zračno obrambo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Patriot | Ankara je Teheran posvarila pred nadaljnjim izstreljevanjem raket proti njej, predsednika obeh držav pa sta o tem vprašanju razpravljala v ponedeljek. | Foto Reuters

Ankara je Teheran posvarila pred nadaljnjim izstreljevanjem raket proti njej, predsednika obeh držav pa sta o tem vprašanju razpravljala v ponedeljek.

Foto: Reuters

Turčija je sporočila, da so v mestu Diyarbakir namestili ameriški sistem zračne obrambe Patriot kot del Natovih "okrepljenih ukrepov zračne obrambe" zaradi raketnih groženj iranske vojne. Nameščajo ga v provinco Malatya, kjer je radarska baza Nata Kurecik, ki zavezništvu zagotavlja ključne podatke in je v zadnjem tednu pomagala identificirati dve iranski balistični raketi, ki sta bili usmerjeni proti Turčiji.

"Med nedavnimi dogodki v naši regiji izvajamo potrebne ukrepe za zaščito naših meja in zračnega prostora ter se posvetujemo z Natom in zavezniki," so na omrežju X sporočili s turškega obrambnega ministrstva, poroča agencija Reuters. "Poleg ukrepov, ki jih sprejemamo na nacionalni ravni, so se okrepili tudi ukrepi Nata za zračno in raketno obrambo. V tem okviru je v Malatyi nameščen en sistem Patriot, ki bo prispeval k obrambi našega zračnega prostora," so zapisali.

Sledijo "provokativni koraki"

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je Iran že prej posvaril pred nadaljnjimi "provokativnimi koraki", potem ko je balistična raketa vstopila v turški zračni prostor.

Njegove izjave so sledile sporočilu turškega obrambnega ministrstva, da je balistična raketa, izstreljena iz Irana, vstopila v turški zračni prostor, preden jo je v vzhodnem Sredozemlju sestrelila zračna in raketna obramba Nata. Iran je nato zanikal, da je izstrelil raketo na Turčijo. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmaeil Baghaei je namignil, da je šlo za "operacijo pod lažno zastavo", vendar ni obtožil nobene konkretne države.

Protiraketni sistemi Patriot | Foto: Reuters Protiraketni sistemi Patriot Foto: Reuters

Benjamin Netanjahu
Novice "S sedanjimi ukrepi jim lomimo kosti in nismo še končali"
Turčija
Novice Nad Turčijo prestregli novo iransko raketo

Iran nadzor varovanje Patriot Nato Turčija raketa obramba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.