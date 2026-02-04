Košarkarski zvezdnik Los Angeles Clippers James Harden bo kariero nadaljeval pri Cleveland Cavaliers, poročajo ameriški mediji. Nekdanji najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA Harden se odpravlja v Cleveland v zameno za zvezdnika Cavaliers, Dariusa Garlanda in izbor v drugem krogu nabora lige NBA, piše ESPN.

Prestop velja za obojestransko koristnega za oba kluba, saj se 36-letni James Harden pridružuje ekipi Clevelanda, ki je v dobrem položaju za uvrstitev v končnico, medtem ko so Clippers pridobili 26-letnega Garlanda s ciljem, usmerjenim v prihodnost.

Harden, ki kljub temu, da je eden najbolj odlikovanih igralcev v ligi, še nikoli ni osvojil prvenstva NBA, to sezono v povprečju dosega 25,4 točke in 8,1 podaje na tekmo. Njegov prihod daje Clevelandu še eno močno orožje poleg Donovana Mitchella.

Medtem pa so Memphis Grizzlies zvezdniškega napadalca Jarena Jacksona ml. poslali k Utah Jazz v dogovoru za več igralcev.

Jacksonovi soigralci iz Memphisa, John Konchar, Jock Landale in Vince Williams ml., se prav tako odpravljajo v Salt Lake City, Walter Clayton ml., Kyle Anderson, Taylor Hedricks in Georges Niang pa gredo v drugo smer. Grizliji bodo prejeli tudi več izbir na naboru v prihodnosti.

Boston Celtics se krepijo tudi s pridobitvijo centra Chicago Bulls, Nikole Vučevića v zameno za Anferneeja Simonsa.

Detroit Pistons, ki narekujejo tempo in vodijo v vzhodni konferenci prvenstva NBA, so v okviru menjave več ekip, v kateri sodelujeta še Chicago in Minnesota Timberwolves, rekrutirali Kevina Huerterja in Daria Šarića.

