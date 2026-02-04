Shai Gilgeous-Alexander ne bo nastopil na tekmi zvezdnikov lige NBA

Najbolj koristen igralec (MVP) minule sezone Shai Gilgeous-Alexander ne bo nastopil na tekmi košarkarskih zvezdnikov lige NBA, ki bo 15. februarja v dvorani Intuit Dome v Los Angelesu, kjer domujejo LA Clippers. Sedemindvajsetletni Kanadčan ne bo nastopil zaradi poškodbe trebušne prepone, je sporočila njegova ekipa Oklahoma City Thunder.

Zadnji prvaki NBA na svojega prvega zvezdnika ne bodo mogli računati na vsaj naslednjih petih tekmah. Kanadski branilec Shai Gilgeous-Alexander je na zadnjih 121 tekmah v nizu dosegel vsaj 20 točk in ga le še pet tekem loči do rekordnega dosežka legendarnega Wilta Chamberlaina.

Gilgeous-Alexander v sezoni 2025/26 v povprečju dosega 31,8 točke, 6,4 podaje in 4,4 skoka na tekmo. Oklahoma City je v tej sezoni dosegla 40 zmag in doživela 11 porazov, kar je najboljše razmerje v dosedanjem delu sezone v ligi NBA. V noči na četrtek jo čaka derbi vodilnih v zahodni konferenci, ko se bo pomerila s San Antoniom.