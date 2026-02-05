New York Knicks na krilih Brunsona do zmage po dveh podaljških

Košarkarji New York Knicks so na krilih 42 točk Jalena Brunsona v slovitem Madison Square Gardnu prišli do osme zaporedne zmage v ligi NBA. Kratkohlačniki so po dveh podaljških na tekmi z 20 menjavami vodstva s 134:127 premagali Denver Nuggets. Karl-Anthony Towns je k zmagi dodal 24 točk in 12 skokov, OG Anunoby pa 20.

Gostitelji so uspešno zajezili tudi 39 točk Jamala Murrayja ter trojni dvojček trikratnega najkoristnejšega igralca (MVP) lige Nikole Jokića, ki je tokrat zbral 30 točk, 14 skokov in deset podaj.

Knicks so bili na poti do zmage že po prvem podaljšku, ko so po košu Townsa vodili s 119:117 dobro minuto pred koncem, potem ko je Murray tri desetinke pred piskom sirene zgrešil trojko.

Vendar pa je sodnik domačemu igralcu Mikalu Bridgesu piskal prekršek, na drugi strani pa je Christian Braun z dvema prostima metoma poskrbel za drugi podaljšek.

Nikola Jokić je vpisal trojni dvojček, a se ni mogel veseliti zmage. Foto: Reuters "Res je bilo psihično težko," je Brunson povedal za televizijsko postajo ESPN, ko so se morali Knicks po začetku slavja zmage znova zbrati in nadaljevati tekmo. "Lahko bi obupali, a smo našli način."

Murray je zlata zrna popeljal v vodstvo v drugem podaljšku, toda Brunson je Knicks postavil v prednost, hitro pa dodal še trojko, ko so domači prevzeli nadzor.

"Osredotočam se samo na naslednjo akcijo, ne gledam preveč naprej," je dejal Brunson, ki je v drugem podaljšku dosegel deset točk. "Samo poskušam igrati eno igro naenkrat."

Jokić, ki naj bi bil na svoji četrti tekmi po vrnitvi s 16 tekem premora zaradi poškodbe omejen na manj kot 30 minut, je igral več kot 44 minut.

Towns si je med tekmo porezal desno veko, ko je trčil z glavo z Denverjevim Spencerjem Jonesom v zadnji minuti uvodne četrtine. Po hitrem zdravniškem posredovanju se je vrnil na parket in zadel oba prosta meta, nato pa šel iz igre, da so mu zašili rano.

Derrick White je bil z 28 točkami prvi strelec Keltov. Foto: Reuters

Niz osmih zmag je za Knicks njihov najdaljši od leta 2024, ko so zmagali devetkrat zaporedoma. Z izkupičkom 33-18 si delijo drugo mesto v vzhodni konferenci z Boston Celtics, ki so tokrat v Houstonu premagali Rockets s 114:93.

Derrick White je bil z 28 točkami prvi strelec Keltov, Payton Pritchard pa jih je dodal 27 s klopi. Boston je zmagal kljub odsotnosti zvezdnika Jaylena Browna zaradi poškodb zadnje lože in kolena.

V Torontu je Minnesotin Anthony Edwards dosegel 13 od svojih 30 točk v zadnji četrtini, volkovi pa so preobrnili 18 točk zaostanka v tretji četrtini in premagali raptorje s 128:126.

Milwaukee Bucks so se otresli špekulacij okrog menjave prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in po podaljšku premagali New Orleans Pelicans s 141:137. Dvakratni MVP Antetokounmpo je tekmo spet spremljal s klopi zaradi poškodbe mečne mišice, Ryan Rollins pa je bil s 27 točkami prvi strelec Milwaukeeja.

Trey Murphy III. je dosegel neverjetnih 12 trojk na poti do 44 točk za pelikane, vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago.

Luka Dončić bo po rekordno dolgo turneji, na katerih je odigral osem tekem, Jezerniki pa so jih dobili pet, znova zaigral na domačem parketu v Los Angelesu. Foto: Guliverimage

Luka Dončić bo z Lakersi naslednjič na delu v noči na petek, ko bo gostil Philadelphio. Jezerniki bodo po dolgem času igrali doma, opravka pa imeli z eno najbolj vročih ekip v ligi NBA, saj so 76ers zmagali petkrat zapored. Lakersi imajo doma izkupiček 12-8, v gosteh pa jim gre malce bolje (18-11). Zaradi kazni bo na tej tekmi manjkal bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes. Prislužil si je prepoved nastopa na eni tekmi, ker je pred tekmo v Washingtonu porinil maskoto Wizardsov.

