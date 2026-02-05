Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
6.43

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
košarka NBA Liga NBA Liga NBA

Četrtek, 5. 2. 2026, 6.43

55 minut

Liga NBA, 4. februar

New York Knicks na krilih Brunsona do zmage po dveh podaljških

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Jalen Brunson | Jalen Brunson je blestel ob zmagi New York Knicks. | Foto Reuters

Jalen Brunson je blestel ob zmagi New York Knicks.

Foto: Reuters

Košarkarji New York Knicks so na krilih 42 točk Jalena Brunsona v slovitem Madison Square Gardnu prišli do osme zaporedne zmage v ligi NBA. Kratkohlačniki so po dveh podaljških na tekmi z 20 menjavami vodstva s 134:127 premagali Denver Nuggets. Karl-Anthony Towns je k zmagi dodal 24 točk in 12 skokov, OG Anunoby pa 20.

Luka Dončić Anthony Davis
Sportal Norišnica v ligi NBA: odmeva nova prestopna bomba, šušlja se tudi o Lakersih

Gostitelji so uspešno zajezili tudi 39 točk Jamala Murrayja ter trojni dvojček trikratnega najkoristnejšega igralca (MVP) lige Nikole Jokića, ki je tokrat zbral 30 točk, 14 skokov in deset podaj.

Knicks so bili na poti do zmage že po prvem podaljšku, ko so po košu Townsa vodili s 119:117 dobro minuto pred koncem, potem ko je Murray tri desetinke pred piskom sirene zgrešil trojko.

Vendar pa je sodnik domačemu igralcu Mikalu Bridgesu piskal prekršek, na drugi strani pa je Christian Braun z dvema prostima metoma poskrbel za drugi podaljšek.

Nikola Jokić je vpisal trojni dvojček, a se ni mogel veseliti zmage. | Foto: Reuters Nikola Jokić je vpisal trojni dvojček, a se ni mogel veseliti zmage. Foto: Reuters "Res je bilo psihično težko," je Brunson povedal za televizijsko postajo ESPN, ko so se morali Knicks po začetku slavja zmage znova zbrati in nadaljevati tekmo. "Lahko bi obupali, a smo našli način."

Murray je zlata zrna popeljal v vodstvo v drugem podaljšku, toda Brunson je Knicks postavil v prednost, hitro pa dodal še trojko, ko so domači prevzeli nadzor.

"Osredotočam se samo na naslednjo akcijo, ne gledam preveč naprej," je dejal Brunson, ki je v drugem podaljšku dosegel deset točk. "Samo poskušam igrati eno igro naenkrat."

Jokić, ki naj bi bil na svoji četrti tekmi po vrnitvi s 16 tekem premora zaradi poškodbe omejen na manj kot 30 minut, je igral več kot 44 minut.

Towns si je med tekmo porezal desno veko, ko je trčil z glavo z Denverjevim Spencerjem Jonesom v zadnji minuti uvodne četrtine. Po hitrem zdravniškem posredovanju se je vrnil na parket in zadel oba prosta meta, nato pa šel iz igre, da so mu zašili rano.

Derrick White je bil z 28 točkami prvi strelec Keltov. | Foto: Reuters Derrick White je bil z 28 točkami prvi strelec Keltov. Foto: Reuters

Niz osmih zmag je za Knicks njihov najdaljši od leta 2024, ko so zmagali devetkrat zaporedoma. Z izkupičkom 33-18 si delijo drugo mesto v vzhodni konferenci z Boston Celtics, ki so tokrat v Houstonu premagali Rockets s 114:93.

Derrick White je bil z 28 točkami prvi strelec Keltov, Payton Pritchard pa jih je dodal 27 s klopi. Boston je zmagal kljub odsotnosti zvezdnika Jaylena Browna zaradi poškodb zadnje lože in kolena.

V Torontu je Minnesotin Anthony Edwards dosegel 13 od svojih 30 točk v zadnji četrtini, volkovi pa so preobrnili 18 točk zaostanka v tretji četrtini in premagali raptorje s 128:126.

Milwaukee Bucks so se otresli špekulacij okrog menjave prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in po podaljšku premagali New Orleans Pelicans s 141:137. Dvakratni MVP Antetokounmpo je tekmo spet spremljal s klopi zaradi poškodbe mečne mišice, Ryan Rollins pa je bil s 27 točkami prvi strelec Milwaukeeja.

Trey Murphy III. je dosegel neverjetnih 12 trojk na poti do 44 točk za pelikane, vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago.

Luka Dončić bo po rekordno dolgo turneji, na katerih je odigral osem tekem, Jezerniki pa so jih dobili pet, znova zaigral na domačem parketu v Los Angelesu. | Foto: Guliverimage Luka Dončić bo po rekordno dolgo turneji, na katerih je odigral osem tekem, Jezerniki pa so jih dobili pet, znova zaigral na domačem parketu v Los Angelesu. Foto: Guliverimage

Luka Dončić bo z Lakersi naslednjič na delu v noči na petek, ko bo gostil Philadelphio. Jezerniki bodo po dolgem času igrali doma, opravka pa imeli z eno najbolj vročih ekip v ligi NBA, saj so 76ers zmagali petkrat zapored. Lakersi imajo doma izkupiček 12-8, v gosteh pa jim gre malce bolje (18-11). Zaradi kazni bo na tej tekmi manjkal bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes. Prislužil si je prepoved nastopa na eni tekmi, ker je pred tekmo v Washingtonu porinil maskoto Wizardsov.

 Liga NBA, 4. februar:

Lestvici

Luka Dončić
Sportal Dončićev večer: priznanje lige NBA, zmaga in vrnitev velikega prijatelja
Nikola Vučević
Sportal Boston Celticsi pripeljali črnogorskega centra
košarka NBA Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.