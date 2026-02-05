Luka Dončić ima novega soigralca, padla končna odločitev o Antetokounmpu

V ligi NBA je vse v znamenju zaprtja košarkarske tržnice. Ekipe imajo za sklepanje poslov čas do 21. ure po slovenskem času. Lani je zimsko prestopno okno zaznamoval Luka Dončić, tudi tokrat pa so Dallas Mavericksi poskrbeli za zelo odmevno potezo; Teksašane po enem letu (in skupaj 29 odigranih tekmah) zapušča Anthony Davis. Zadnje ure so prinesle tudi novo okrepitev za Los Angeles Lakerse in končno odločitev o prihodnosti Giannisa Antetokounmpa.

Prestopno dogajanje 4. januarja:

Začelo se je s košarkarjem, ki bo skozi celotno kariero na poseben način povezan z Luko Dončićem. Trae Young je eno leto po tem, ko je slovenski košarkarski as odšel iz Dallasa, tudi sam zapustil Atlanto, ekipo, za katero je igral od nabora in medsebojne menjave omenjenih franšiz.

Najodmevnejši kadrovski premiki so nato vključevali odhod Jarena Jacksona Jr. iz Memphisa, posel, v katerega je bilo vključenih osem košarkarjev, prestop Jamesa Hardna v Cleveland (v nasprotno smer je šel Darius Garland) in hiter konec neuspešne dobe Anthonyja Davisa pri Mavericksih.

Poškodovani velikan bo v prihodnje igral za Washington Wizardse, blizu odmevnega premika pa je še en nekdanji košarkar Dallasa, Kristaps Porzingis, ki bo po vsej verjetnosti oblekel dres Golden State Warriorsov.

K Dončiću prihaja 29-letni ostrostrelec

Na sončni strani Alp pozorno spremljamo tudi dogajanje v Los Angelesu, kjer Lakersi iščejo potencialne okrepitve za nadaljevanje sezone. Po poročanju odlično obveščenega ameriškega novinarja Shamsa Charanie so to našli v Atlanti.

Dončiću in druščini se bo pridružil 29-letni Luke Kennard, Los Angeles pa zapušča izkušeni Gabe Vincent. Poleg tega so se Lakersi odrekli še izboru drugega kroga na naboru leta 2032.

Kennard bo dodaten adut jezernikov predvsem pri metu z razdalje; v karieri za tri meče s 44,2-odstotno natančnostjo in velja za enega najučinkovitejših "ostrostrelcev" v ligi.

The Los Angeles Lakers are trading Gabe Vincent and a 2032 second-round pick to the Atlanta Hawks for Luke Kennard, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Giannis Antetokounmpo čuti, da je napočil čas za nove izzive. Foto: Reuters

Grška pošast ostaja ujeta v Milwaukeeju

Negotova ostaja prihodnost grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je odločen, da sklene svoje poglavje v Milwaukeeju.

Enaintridesetletnik ne skriva želje po novih izzivih, razočaranje nad stanjem pri Bucksih že dalj časa sproža govorice o veliki menjavi, ki bi močno spremenila razmerja moči na parketih severnoameriške košarkarske lige, a tega premika vsaj zaenkrat očitno ne bo. Po poročanju ESPN-a je Milwaukee v zadnjem tednu sicer prečesaval različne ponudbe zainteresiranih franšiz, a naposled sklenil, da Antetokounmpa zadrži v svojih vrstah.

Začetek nove ere se je za Grka tako zamaknil vsaj do poletja, ko bo imel precej boljše pogajalsko izhodišče, kar se tiče odločanja o svoji prihodnosti. Milwaukee medtem ni obupal nad trenutno zasedbo in v zadnjih urah išče sveže moči za popolnitev kadra.