Luka Dončić ploskal ob zmagi Lakersov in debiju novega soigralca #video

Košarkarji Los Angeles Lakersov so se morali proti Golden State Warriorsom znajti brez Luke Dončića. Poškodovani Slovenec je pospremil zmago njegove ekipe s 105:99, dočakal pa je tudi debi svojega novega soigralca Luka Kennarda. Brooklyn je v prvem polčasu nasul Washingtonu kar 80 točk, novopečeni Wizard Anthony Davis pa je morda že odigral svoje v tej sezoni.

Los Angeles Lakers : Golden State Warriors 105:99 (20:21, 41:42, 79:71) Strelci: James 20 (7 sk., 10 as.), Hachimura 18 (met iz igre 7/10, trojke 4/5), Reaves 16 (5 sk., 8. as.), Smart 15 (prosti meti 8/9), Kennard 10 (trojke 2/4); Moody 25 (trojke 5:14), Santos 15 (8 sk.), Spencer 14 (5 sk., 7 as.), Podziemski 14 (met iz igre 6/15), Payton II 13.

Potem ko se je pri Lakersih na parket vendarle vrnil Austin Reaves, ki je bil najbolj zaslužen za zadnjo zmago Jezernikov proti Philadelphii, se je trener J. J. Redick spopadel z novimi težavami, saj se je zdaj na stranskem tiru znašel Luka Dončić. Ta je v drugi četrtini srečanja s 76ersi odšepal s parketa v garderobo in predčasno sklenil tekmo. ESPN poroča, da obstaja začetni optimizem, da se je Dončić izognil hujši poškodbi, vendar so morali Lakersi odigrati vsaj eno tekmo brez njega.

Luka Dončić je bil v drugem polčasu zadovoljen z videnim na parketu. Foto: Guliverimage

Na drugi strani je Golden State na zadnji dan odprte tržnice zamenjal Jonathana Kumingo za Kristapsa Porzingisa, a njihova domnevna prizadevanja za zvezdnika Milwaukee Bucksov Giannisa Antetokounmpa niso bila uspešna. Latvijskega velikana še ni bilo v kadru Warriorsov, gostovanje v Los Angelesu je izpustil tudi Stephen Curry, sezono pa je že pred tem moral prečrtati Jimmy Butler.

Luke Kennard je v tej sezoni najučinkovitejši strelec za tri točke v ligi NBA. Foto: Guliverimage

Jezerniki so po izenačenem prvem polčasu (41:42) v nadaljevanju pritisnili na plin in prišli do prve občutne prednosti v tretji četrtini. LeBron James ni bil pretirano učinkovit, izgubil je tudi sedem žog, a je ob Dončićevi odsotnosti znova prevzel vlogo prvega strelca in dirigenta Lakersov.

Pomagal mu je Austin Reaves, s katerim je imela nasprotnikova obramba zopet kar nekaj težav. Debi v dresu losangeleške zasedbe je dočakal novinec Luke Kennard. Najučinkovitejši ostrostrelec v tej sezoni lige NBA se je tokrat še ogreval in privajal na novo okolje, pri metu za tri je bil polovično uspešen, zadel je dva, na koncu pa je v 26 minutah prispeval 10 točk.

Domači so v zadnjo četrtino odnesli osem točk prednosti (79:71), Golden State pa se je v zadnji četrtini približal na vsega točko zaostanka in imel tudi priložnost za preobrat. Zgrešili so ključne mete, na drugi strani pa je sledila odločilna serija jezernikov in zmaga je ostala doma. Najboljši strelec dvoboja je bil Moses Moody, ki je dosegel 25 točk.

Anthony Davis že odigral svoje v tej sezoni?

Košarkarji Brooklyna so v sobotni matineji doma brez večjih težav premagali oslabljeni Washington (127:113). Gostje so imeli na derbiju začelja na voljo le osem igralcev, Netsi pa so jim v prvem polčasu nasuli kar 80 točk. Toliko jih niso dali v polčasu že vse od 21. decembra 2022, ko so proti Golden Statu dosegli neverjetnih 91 točk.

BREAKING: Washington Wizards star Anthony Davis (hand, groin) expected to sit out the remainder of the season to fully get healthy for the 2026-27 season, league sources tell me. pic.twitter.com/HKqEL9mBFC — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 7, 2026

Najboljši strelec v vrstah zmagovalcev je bil Michael Porter Jr. (23), pri poražencih je strelski rekord kariere dosegel Will Riley (27). Pri Washingtonu je manjkal tudi Anthony Davis, ki je pred kratkim zapustil Dallas in se preselil v glavno mesto ZDA. Vse več je govoric, da bi lahko ameriški center v tej sezoni že odigral svoje. Tako bi lahko končal sezono z zgolj 20 nastopi, vsemi v dresu Dallasa, kar je najmanjše število v njegovi karieri. Washingtonu bi to po svoje ustrezalo, saj si prizadeva, da bi zadržal položaj med najslabšimi klubi v tej sezoni, s čimer bi si povečal možnosti za prihod kakovostnih okrepitev na prihodnjem naboru. O tem, da 32-letni Davis v tej sezoni ne bo več igral, poroča tudi ameriški novinar Chris Haynes (Prime Video).

Rakete do preobrata pri oslabljenih prvakih

Alperen Sengun je proti branilcem naslova, za katere je nastopil tudi Chet Holmgren, dosegel trojni dvojček. Foto: Reuters Branilci naslova Oklahoma City Thunder so odlično začeli sezono in si priigrali veliko prednost pred zasledovalci, v zadnjem obdobju pa nanizali bistveno več porazov. Čeprav niso mogli računati na tri pomembne igralce (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams in Ajay Mitchell), so si na domačem parketu proti Houston Rockets v prvem polčasu priigrali že 15 točk prednosti, a tudi to ni zadoščalo za zmago. Gostje iz Teksasa so se vrnili, preobrnili rezultat in se na koncu veselili zmage s 112:106.

Tari Eason je dosegel 26, Jabari Smith Jr. 22, Alperen Sengun pa 17 točk, katerih je dodal 12 skokov in 11 asistenc, tako da je vpisal trojni dvojček. Pri oslabljenih prvakih, ki so izgubili drugo zaporedno tekmo, skupno pa v tej sezoni zbrali 13 porazov, sta dala največ točk Cason Wallace (23) in Isaiah Joe (21).

