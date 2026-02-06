Luka Dončić prestal podrobne preglede, to so zadnje informacije zdravnikov

Luka Dončić je v noči na petek predčasno zaključil obračun s Philadelphio. Los Angeles Lakersi so kljub temu prišli do 31. zmage v tej sezoni, po vsej verjetnosti pa bodo tudi naslednjo lovili brez slovenskega košarkarskega asa.

Ob odsotnosti Luke Dončića je voz Jezernikov naprej povlekel Austin Reaves. Povratnik po poškodbi je postal junak domače zmage nad Philadelphio, takoj po koncu tekme pa je dodal, da srčno upa, da bo pregled Slovenca prinesel dobre novice.

Dončić je med drugo četrtino odkorakal v garderobo, kasneje je postalo jasno, da se ne bo več vrnil na parket in da je utrpel poškodbo stegenske mišice. Kot je po tekmi potrdil tudi trener Lakersov JJ Redick, je 26-letnik po koraku nazaj v raketi začutil bolečino v mišici.

Dolgotrajnejša odsotnost bi za Los Angeles lahko pomenila velike težave, saj na šestem mestu trenutno držijo zgolj zmago prednosti pred sedmim Phoenixom. Ob vrnitvi Austina Reavesa so se navijači veselili, da bo turbulence zamenjalo novo daljše obdobje pozitivnih rezultatov.

Zdi se, da so se Luka in jezerniki izognili najhujšim scenarijem. Kot poroča ESPN, Dončić utegne izpustiti tekmo z Golden State Warriorsi, ki bo po slovenskem času na sporedu v noči na nedeljo. Američani hkrati dodajajo, da so podrobnejši pregledi prinesli pozitivne informacije in da poškodba stegenske mišice ni hujše narave.