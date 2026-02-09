Peklenski test za Lakerse, Luka Dončić pa poškodovan in odsoten

Košarkarje Los Angeles Lakers pred zasluženim premorom za tekmo All Star čakajo še trije obračuni, na prvih dveh pa bosta nasproti stali najboljši ekipi zahodne konference. Jezernike čaka peklenski test, najmanj prvo nalogo pa bodo morali rešiti brez Luke Dončića, ki zaradi poškodbe stegenske mišice ostaja na stranskem tiru.

V noči na torek srečanje z aktualnimi prvaki iz Oklahome, 24 ur kasneje dvoboj s San Antonio Spurs, v petek pa v Crypto.com Areno prihaja še Dallas. To je spored jezernikov pred All Star premorom. Trije izzivi, ki bodo precej konkretno odgovorili na vprašanje, česa je trenutno sposobna četa JJ Redicka.

Oklahoma v mesto angelov sicer ne prihaja v posebej bleščeči formi; branilci naslova so izgubili zadnji dve tekmi, na zadnjih desetih so bili le polovično uspešni. Podobno kot Lakersi se je tudi Oklahoma mučila s poškodbami. Dvoboj bo tako minil brez dvojca velikih zvezdnikov na obeh straneh; Luka Dončić bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil drugo zaporedno tekmo, težave s prepono pa ima Shai Gilgeous-Alexander.

Austin Reaves bo ob odsotnosti Luke Dončića prevzel veliko breme. Foto: Guliverimage

Dinamika obračuna se tako precej spreminja. Po drugi strani se v kader prvakov po 10 tekmah vrača Jalen Williams. Tudi brez najkoristnejšega igralca minule sezone bo Oklahoma velika preizkušnja za Dončićeve soigralce; veliko breme ob odsotnosti Slovenca prevzema Austin Reaves, pomembnejša vloga čaka tudi rotacijske košarkarje.

Nadaljevanje serije zmag (trenutno so pri številki tri) bi za jezernike predstavljalo zelo pomembno dozo samozavesti po obdobju vzponov in padcev, ko je bilo povezanih pozitivnih rezultatov zelo malo. Če bi ob odsotnosti Dončića izkoristili težave branilcev naslova, bi bilo to precej glasno sporočilo tekmecem.

