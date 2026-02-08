Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NBA, 8. februar

Washington Davisa postavil na stranski tir

Anthony Davis ima ogromno težav s poškodbami.

Anthony Davis ima ogromno težav s poškodbami.

Foto: Reuters

Zaradi Super Bowla oziroma finale lige NFL bodo v ligi NBA danes na sporedu le štiri tekme. Za uvod bodo Boston Celtics gostili New York Knicks. Washington Wizards se bodo zatem pomerili z Miami Heat. Košarkarji Minnesote Timberwolves se bodo srečali z LA Clippers, Toronto pa čaka obračun z Indiano Pacers.

Kobe Bufkin
Sportal Kdo prihaja k Los Angeles Lakers?

Anthony Davis je pred dnevi zapustil Dallas Mavericks in postal član Washington Wizards. V glavno mesto ZDA so se iz Teksasa poleg izkušenega ameriškega centra preselili še Jaden Hardy, D'Angelo Russell in Dante Exum, v obratno smer pa so prišli Khris Middleton, A. J. Johnson, Malaki Branham in Marvin Bagley III. Viri iz lige v zadnjih dneh sicer poročajo, da Davis v tej sezoni ne bo več igral. Razlog? Pri Washingtonu naj bi mu želeli nameniti dovolj časa, da se po poškodbi roke in ostalih težavah vrne na parket dobro pripravljen.

Dodaten razlog naj bi bil tudi trenutni položaj Washingtona, ki je pri razmerju zmag in porazov 14-36, pri Wizardsih pa si zagotovo želijo zaščititi in izboljšati svoje možnosti za naslednji nabor. Če bi Davis izpustil preostanek sezone, bi to skoraj zagotovo zmanjšalo skupno število zmag Wizardsov.

Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem čaka naslednja tekma v noči na torek, ko bodo ob 4. uri po slovenskem času gostili prvake Oklahomo City Thunder.

 Liga NBA, 8. februar:

Lestvici

Daniss Jenkins
Detroit je na domačem parketu ponižal New York
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Dončić prestal podrobne preglede, to so zadnje informacije zdravnikov
Luka Dončić
V Los Angelesu stiskajo pesti za Luko, junak srečanja mu namenja ganljive besede #video
Washington Wizards Anthony Davis NBA Liga NBA Liga NBA
